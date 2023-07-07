皇家委员会最终报告即将公布 澳洲自动追债计划谁该负责？

要点： 由调查自动追债计划的皇家委员会负责的最终报告将于今天（周五）公布；

它将建议对参与该计划的一些个人提出刑事指控；

在自动追债计划实施的2015年至2020年，约有7.21亿澳元被错误地从约38.1万名澳人手中取走。

调查自动追债计划的皇家委员会将建议对参与自动追债计划的人进行刑事起诉，但他们的名字目前尚未公开。





由前联盟党政府实施的自动追债计划，在通过自动系统错误地识别受害者后，要求他们支付他们并没有欠下的债务。





专员凯瑟琳·霍姆斯（Catherine Holmes）周五上午向澳大利亚总督大卫·赫尔利（David Hurley）提交了一份长达990页的报告，这份报告是经过一年的公开听证会后产生的。





在不久后的一份声明中，霍姆斯透露该报告包括57项建议，并提到“它建议对个人进行民事和刑事起诉的转介”。



Royal Commissioner Catherine Holmes delivers her report to the Governor General David Hurley at Government House in Canberra. Source: AAP / Mick Tsikas 根据皇家委员会的调查结果，霍姆斯没有透露哪些人，或者有多少人可能有非法行为。





由前联盟党政府实施的自动追债计划，导致人们被一种算法错误地认定为欠政府债务，并从他们的银行账户中取走本属于他们自己的钱。





在该计划下，约有7.21亿澳元被错误地从约38.1万名澳人手中取走。该计划于自2015年开始实施，于2020年被废除。





政府服务部长比尔·肖顿（Bill Shorten）称这是“澳大利亚社会保障领域公共管理的最大失败”。



皇家委员会调查了什么？

工党承诺在2022年大选前召集该皇家委员会，调查自动追债计划，并在胜选后不久就落实这一承诺。





该皇家委员会的目的是调查该计划是如何在政府各部门都知道债务计算方法是非法的情况下仍然继续推行的。





调查委员会听取了前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）和马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）以及前部长艾伦·塔吉（Alan Tudge）、克里斯蒂安·波特（Christian Porter）和斯图尔特·罗伯特（Stuart Robert）的发言。



READ MORE 政府宣布将抹除近20万澳人的Robodebt债务并不再追查

莫里森被警告说，如果没有进行重大的法律修改，自动追债计划计划将是非法的，但他的部门却依然推进该计划，尽管知道这在法庭上是站不住脚的。





罗伯特说，尽管他个人认为债务的计算方式是不正确的，但他不得不继续公开为自动追债计划辩护。





该计划的受害者谈到了自动追债计划给他们带来的持续焦虑，以及前政府部门追讨债务的积极性。





一位政府养老福利金领取者描述了她的“恐惧”，她当时被告知需要在不到一个月的时间里去支付联邦政府的6.5万澳元，但随后她发现这一警告是错误的。





另一位受害者说，在被错误地命令支付其“完全不可能”偿还的钱后，他产生了自我伤害的想法。





调查在听证会上遇到了一些障碍，专员霍姆斯一度批评澳大利亚民政部（Services Australia）工作人员在提供文件方面的“草率”做法。



READ MORE 养老金领取者口述：虚假的6.5万澳元自动追债“极度恐怖”

皇家委员会的最终报告将揭示什么？

该委员会由前昆州首席法官霍姆斯领导，她曾监督领导2011-12年昆州洪水调查。





她的最终报告将揭示究竟谁对该计划负责，以及是否存在掩盖行为。





这一切都取决于谁知道什么以及何时知道。





霍姆斯在2月份的一次听证会上说：“每个人都说这确实是别人做的，所以要弄清楚是谁做的有点困难。”





这位专员表示，一些公务员可能会串通起来，在明知不合法的情况下推出了自动催债计划，不过她同时推测，两个相关部门中的一个部门的工作人员可能对另一个部门不诚实。





德萨默维尔（ Felicity de Somerville）说，如果政府无视调查自动追债计划的皇家委员会的报告，这将是一种“自我破坏”的行为。





这位35岁的母亲在没有收到澳大利亚民政局任何通知的情况下，在2017年被一家讨债公司从她的银行账户中取走1.15万澳元。而当时她正在为自动追债计划制定还款计划。





“政府应该实施所有的建议......（它）如果不这样做，那就是相当天真和自我破坏，”她告诉澳联社（AAP）。





德萨默维尔说，改革Centrelink和该部门将表明政府不会再允许这样一个“令人震惊的错误”发生。



她说：“我不希望人们为了挽救自己的声誉而进行公开的空洞道歉。”



此前发生了什么？

自该计划推出以来，已经有许多调查开展，联邦监察员在2017年发现了关于该计划的多个问题。





2020年，政府同意解决由40万名受害者提起的集体诉讼——在现有还款的基础上再支付1.12亿澳元的赔偿。





联邦法院发现该计划是非法的，而且Centrelink没有办法确信这些债务实际上是正确的。





2021年6月，法官布兰登·墨菲（Brendan Murphy）批准了18亿澳元的和解。他将自动追债计划称为澳大利亚社会保障计划中 “可耻的一章”。





近20万人花了数年时间来清除他们没有欠下的债务，去年10月，对他们开展的Centrelink调查被取消了。





大约12.4万人曾被告知关于他们领取社会保障福利金的审查在开展，而另外7.3万人则从未被告知他们正在被调查，这些调查是有关潜在的债务。





With additional reporting by AAP.





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



