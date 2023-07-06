“隐藏在文化规范背后的”这些问题 澳洲主要银行正着手解决

要点： 财务虐待现象比较常见，而且对于受虐者来说，难以摆脱；

女性遭受财务虐待的可能性是男性的两倍；

澳洲主要的银行正在采取措施惩罚财务虐待者。

财务虐待的情况往往难以察觉，而且对于受虐者来说，很难逃离。





“财务虐待是指伴侣、家庭成员或照顾者限制你获取金钱、使用金钱或维持你的经济福祉等能力，” 女性经济服务中心首席执行官丽贝卡·格伦（Rebecca Glenn）告诉SBS 新闻。





女性经济服务中心在2022年11月的一份文件中写道，女性遭受财务虐待的可能性是男性的两倍，但这并不仅仅是一个 “女性问题” ，还需要金融机构进一步解决这个问题。





根据最近的一项政府调查，澳大利亚有六分之一的女性曾遭受伴侣的经济虐待。





几乎在所有财务虐待的案例中，受害者都经历了其他形式的虐待，无论情感、心理、精神、身体或性虐待。





格伦表示，由于社会对谈论金钱的厌恶，“正在发生的（财务虐待）事情往往隐藏在文化规范背后”。





澳大利亚两家主要银行已经采取行动，加强他们对实施财务虐待者的打击能力。





以下是如何去识别这种虐待的信息。



Elderly people are regular victims of financial abuse Source: SBS

财务虐待如何体现？

格伦表示，财务虐待可能表现为“不允许你使用自己的银行账户，或者只给你很有限的零用钱，并且你没有任何自由选择如何花钱”。





财务虐待还可能表现为剥削或对资源蓄意破坏。





“可能会出现这样的情况：你的伴侣会直接拿走你挣的钱，或者家里的所有账单都放在你的名下，让你支付，”格伦说道。





对资源的破坏意味着有人正在损害你的就业。





“（施虐者）可能会让你很难工作，或者让你在晚上睡不着觉，使你在工作中难以表现，所有这些都会影响你赚取收入的能力，”格伦说。





“财务虐待的关键在于限制了个人的自主权。”



如何寻求支持和帮助？

格伦提到逃离与施虐者的关系的危险性，并且一旦受虐者陷入经济困境，这将变得非常困难。





女性经济服务中心已经开发援助财务虐待受害者的资源，涵盖八种语言。





它建议采取的措施包括自己拥有独立的银行账户、电话账户和电子邮件账户，这些是施虐者无法访问的账户。





金融咨询师（Financial counsellors）和反家庭暴力服务都或能提供帮助。



银行在打击财务虐待方面做了哪些工作？

澳大利亚国民银行上周更新其条款和条件，指出将对被确认有财务虐待行为的客户“切断服务”。





一旦这些变化在2023年11月生效，该银行将可以暂停、取消或拒绝被认定有财务虐待行为者访问其储蓄和交易账户。



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澳大利亚国民银行的客户脆弱性事务负责人迈克尔 · 钱伯斯（Michael Chambers）表示： “客户联系我们的客户支持团的主要原因之一，依旧是对财务虐待的担忧。”





“我们坚决反对财务虐待，并正与其他银行合作，建立打击财务虐待行为的一致措施。”





澳大利亚联邦银行也表示，将在新的条款和条件中将财务虐待列为“不可接受的行为”。





女性经济服务中心对这些变化表示欢迎，这也是他们在2022年11月的文件中建议的。





格伦表示： “我们希望看到整个行业开发出一种 ‘财务安全设计’的工具，以便他们从一开始就在产品设计中考虑财务安全。”





“我们希望监管机构关注一些事情，比如对金融产品提供商新增设计和分销义务，要求他们考虑产品或被财务虐待者滥用的风险。”





如果您或您认识的人受到家庭暴力的影响，请拨打1800 737 732致电1800RESPECT或访问 1800RESPECT.org.au 。紧急情况下，请拨打000。





您也可以通过拨打1300 766 491联系由No to Violence运营的 The Men's Referral Service 。





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