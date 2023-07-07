【SBS新闻快报】昆州学校明年起禁止学生在校使用手机

昆士兰州的学生在明年开始上课时将被禁止使用手机和智能手表，这一举措被称为“Away For The Day（离开一整天）”。





该州教育厅长格蕾丝·格蕾丝（Grace Grace）表示，这项举措是在之前的政策基础上制定的，根据该政策，几乎所有的州立学校都已实施了某种形式的手机禁令。





她在周四晚上表示：“这项全州范围的禁令将提供统一性，将禁令延伸到休息时间，并包括智能手表等特定可穿戴设备。”





格蕾丝表示，超过95%的学校已明确规定禁止在课堂上使用手机，其余的学校对使用手机进行了非正式限制。





根据2018年反网络欺凌工作组的建议，所有州立学校都被要求说明他们如何管理学生的手机使用，包括针对网络欺凌和课堂干扰的情况。





昆州政府任命前家庭和儿童事务专员谢丽尔·瓦顿（Cheryl Vardon）审查现行政策，她的报告将在本月晚些时候提交。





但她已经提出相关建议，核心建议之一是在全州范围内对上学期间使用手机和某些其他设备进行限制，具体实施方式根据学校而定。





例如，一所位于内陆偏远地区的小规模学校可能会要求学生将手机交给指定的工作人员，而一所拥有数千名学生的学校可能会选择使用可上锁的袋子放置手机。





格蕾丝表示，她将继续与其他教育部长磋商，以制定各州和领地一致的指导方针。



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学生仍然可以携带手机去学校，以便在课前或课后与父母或监护人保持联系。





在特定情况下，包括健康等方面需求使用手机，也会有豁免权。





在新南威尔士州，从今年10月起，所有公立学校都将禁止使用手机。





这一举措是工党的一项重要选举承诺，将于今年10月9日学生进入第四学期时生效。





新州州长柯民思（Chris Minns）表示，他了解到许多家长对孩子在学习环境中普遍使用手机和科技产品感到焦虑。





他说：“是时候将我们的课堂从不必要的干扰中清理出来，为学习创造更好的环境。”





与昆士兰州的计划类似，老师们可能会在一天开始时收集学生的手机，并将其存放在上锁的袋子和储物柜中。





这些措施已经在悉尼西部的Condell Park高中实施，该校在过去16年中一直禁止使用手机。





每天早上，学生们将手机交给工作人员，放学时再取回。





校长苏西·莫贝德（Susie Mobayed）说，这一举措也减少了网络欺凌的发生。





她说：“这意味着教师和学生能够专注于教学和学习，没有干扰。在校期间，没有网络欺凌、社交媒体或拍摄照片和视频的空间。”





新州的小学也已禁止使用手机，而南澳州、维州和西澳州的中学同样已经禁止使用手机。





新州州长柯民思说：“这些禁令将根据专家意见和常识制定，以确保对我们孩子的学习成果有所改善。”





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