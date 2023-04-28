离了手机就焦虑？澳洲一研究警示手机成瘾的健康影响

在智能手机普及的当下，在不同应用程序里自如切换是否已成为您的日常生活习惯？但您是否考虑这一行为的潜在健康影响？您是否经历过“无手机焦虑症”（Nomophobia）？





新南威尔士大学的一项最新研究便探讨了技术的影响，特别是智能手机应用程序对人类健康的影响。这篇题为《解读移动应用程序的使用对用户健康状况的影响》（Unravelling the Effects of Mobile Application Usage on Users’ Health Status: Insights from the Conservation of Resources Theory）的论文的结论是：我们可能已经对我们手里的这方矩形小屏幕和它们所包含的数字应用程序上瘾了。





该论文的合著者之一、新南威尔士大学的高级讲师林芷光（Eric Lim ）博士告诉SBS中文普通话节目：“这项研究基本上是基于观察我自己的行为而产生的，这基本上意味着我对没有带手机的反应。”





“每当我觉得，我没有带手机或者如果我无法使用我的手机时，我就会非常紧张。 所以这项研究的动机起初是为了了解我自己的行为。”





林博士是新南威尔士大学商学院信息系统和技术管理学院的高级讲师，他的研究主要集中于数字平台的设计如何影响人们的行为。而身为新南威尔士大学加密货币诊所（UNSW Crypto Clinic）的创始人，林 博士的研究也为有兴趣了解加密货币潜在商业和社会影响的人群拓宽了视野。



“无手机焦虑症”的健康危害

林博士说，我们中的许多人可能都经历过“无手机焦虑症”，即因没有手机或无法使用手机而感到恐惧或焦虑。由于iPhone和安卓手机的广泛使用，这种情况已经变得越来越普遍，它使我们在通信、娱乐和信息方面依赖技术。数字化应用程序也被证明对人类的认知有不利影响，导致注意力持续时间缩短。





林博士还指出，科技公司使用各种技术来吸引和保持消费者的注意力，这可能鼓励了有问题的使用和成瘾行为。





他说，年轻人和严重依赖手机进行工作或社会交往的人可能更容易出现“无手机焦虑症”。然而，它可以影响任何年龄、性别和职业的人。





他说：“研究表明，18至24岁的年轻人比其他年龄段的人更容易患上‘无手机焦虑症’。此外，我们已经看到幼儿是如何在当今的环境中长大的，移动设备作为时间匮乏的父母的替代品，这些父母试图在太多方面兼顾他们的时间和精力。”





据澳大利亚统计局（ABS）本周发布的新数据，澳大利亚九成儿童每周至少花一小时进行基于屏幕的活动，每周花20小时以上的儿童比例有所增加。虽然5至14岁儿童使用屏幕的比例与2017-18年相比保持不变（90%），但时间却增加了。



Alcuni videogiochi alimenterebbero una dipendenza simile al gioco d'azzardo. Credit: Pexels/Jessica Lewis 林博士说，他观察到很显然社会已经将这种现象常态化，这是很难改变的。





他告诉SBS中文普通话节目：“所以这项研究的一些主要发现是，我们实际想考察不同类型的手机使用情况，及其对人们生理行为的影响，比如他们是否有睡眠模式或是否有精神上的（焦虑），就是他们是否感到与无法使用手机相关的焦虑。”





“因此，我们感兴趣的行为是一个人实际使用手机的深度，以及他们在手机上使用不同应用程序的不同功能的范围。我们意识到这两种不同的行为实际上产生了不同的影响。”





这项研究来自于林博士与国际同行的合作，林博士说：“我们对中国一所大学的大量大学生进行了这项研究。 这项研究是与中国的研究人员合作进行的。当然，出于隐私等考虑，我不会透露是哪所大学。”





“我们实际上对近 600名学生进行了一项大规模调查，试图了解他们的手机使用模式以及自我报告的睡眠质量与他们无法使用手机时的精神焦虑情况。”





在这项研究中，“无手机焦虑症” 是由学生自我报告的，并使用过去研究中开发和验证的量表进行测量。





学生们被问及他们的手机使用习惯、他们是否认为自己有“无手机焦虑症”、他们锻炼的频率、睡眠质量以及总体身心健康状况（一项以过去研究为模型的衡量标准）。





在研究人员的统计分析中，控制了几个变量，包括受访者的人口统计信息，如性别、年龄、家庭年收入、健康信息素养和长期疾病。





研究结果揭示了“无手机焦虑症”和睡眠不足之间的正相关关系。 研究发现，“无手机焦虑症”和睡眠不足都会对健康产生负面影响，例如，学生手机上的应用程序越多，他们报告的“无手机焦虑症”、睡眠不足和健康状况不佳的情况就越多。 相反，花在手机上时间较少的学生较少报告“无手机焦虑症”及睡眠和整体健康方面的问题。





林博士表示，尽管这些样本主要为中国的某个特定群体，但是结论可以推及到其他社群。





“就样本而言，这项研究主要基于中国背景下的中国受访者样本。 现在，看到这种现象当然在我的预料之内。这项研究虽然是在这种特定背景下进行的，但也可以推广到社会的其他部分。”



越深度使用某个app越入迷

有趣的是，研究人员发现运动并没有减少“无手机焦虑症”或睡眠不足。





林博士说：“这（关于运动的影响）是我们进行这项研究的原因之一，因为我们想知道，我们在期待着，如果一个人要进行剧烈的体育活动，比如锻炼，或者实际上做更多的体育活动，会缓解一些使用手机的负面影响。”





“但这项研究令人惊讶的发现是，体育活动似乎并没有真正减轻这种负面影响。 事实上，它往往会产生强化负面影响的作用。 所以这实际上让我们感到非常惊讶，当然，我们只能推测为什么？原因是什么？”





“我们推测的其中一个原因是，如果人们已经使用手机将他们生活的很多方面外包，你知道，从手机上移开一些时间然后进行体育活动基本上会占用他们更多的时间，他们以后必须弥补这些时间，基本上是把时间重新放回手机上。这有点像是我们的推测，我们对这些发现感到非常惊讶。”



The Australian Competition and Commission released a landmark report into the growing power of digital platforms on Friday. Source: AAP 而另一个有趣的发现则是您手机上的应用程序数量与手机依赖程度的关系。





林博士说：“从某种意义上说，我们意识到增加了手机的使用，尤其是在广度方面。 这意味着，基本上如果您在生活的几乎所有方面都使用手机，并且您在手机上使用大量应用程序，当您无法使用手机时，这些应用程序基本上会增加您的焦虑。”





“我认为这有点像一个合理的发现，从某种意义上说，一个人实际上越是将他们生活的更多部分或更多方面外包到手机上的次数，你就越有可能预期，这个人无法使用手机时会高度焦虑。”





“现在，我们还发现的另一件事是，从某种意义上说，这有点令人惊讶——如果您正在深入使用手机，并没有在手机上使用很多应用程序，但是，您正在使用某一两个应用程序。 但是深入地使用它们、大量使用它们，并保持很长一段时间，这种使用模式实际上会损害一个人的睡眠模式，会影响他们的睡眠质量。 所以，这对我们来说实际上是很有趣的。”





而谈到他的手机使用如何影响他本人的健康，林博士说自己也会焦虑于未读邮件的数量，总是想点开那些红色的通知。





他说：“如果我不检查我的电子邮件或我团队的信息，我就会非常焦虑，甚至在我休年假的时候。我会在我的电子邮件应用程序上看到这些红色的通知，它们的数量不断增加，当我越来越接近休假倒计时，我会对堆积如山的工作感到越来越害怕和恐惧。因此，我觉得有必要研究这种现象及对人们的影响，并了解我们能做些什么。”



如何遏制手机成瘾

手机和应用程序的使用确实让人们简化了生活的某些方面，但我们都必须找到有效使用应用程序的方法，并跟踪在这些应用程序上花费的时间，以尽量减少对睡眠和整体健康的不利影响。





根据他目前的研究，林博士说他无法就应该做什么或建议具体步骤做出明确的陈述，对于日常生活中使用多久手机是合适的也没有明确的答案，但研究表明最好避免在睡前一小时和醒来后一小时使用手机。 此外，您可以尝试每天至少关机一小时或更长时间，并防止自己过度投入。



