【SBS新闻快报】ChatGPT式AI应用将在南澳八所高中展开试点活动

南澳八所公立高中将成为全国首批试点人工智能（AI）应用的学校。





该应用将向学生展示人工智能如何支持他们的学习，同时保护他们免受可能对他们构成风险的信息的影响。





该聊天机器人是与微软合作设计的，使用了与ChatGPT相同的技术构建而成。





将进行为期八周的试点项目的八所学校分别是：Ceduna地区学校、Streaky Bay地区学校、Adelaide Botanic高中、阿德莱德高中、Mitcham女子高中、Unley高中、Thebarton高中和Glenunga国际高中。





南澳教育部长布莱尔·博耶尔（Blair Boyer）表示，无论你喜不喜欢，AI已经出现。





他说：“孩子们已经在课余时间和周末使用它。它已经渗透到他们每天使用的东西中，比如Snapchat。”





“衡量良好教育的标准不仅仅是关于阅读和写作的基础知识，而是如何让年轻人为他们将要生活的世界做好准备。”





“它不会取代孩子们必须完成的学术和知识任务，但它确实有优势……它可以综合大量的信息。”





“人工智能将作为他们工作生活的一部分变得更加普遍，如果我们让学生毕业却不了解如何安全使用人工智能，那将是我们教育系统的一个重大失败。”



参与试点的Ceduna地区学校校长安德鲁·格雷夫斯托克斯（Andrew Gravestocks）表示，他的学校主动参与试点是因为他们希望为学生提供最好的机会和一个安全而有吸引力的空间。





格雷夫斯托克斯先生说：“我们已经看到学生在英语等学科的书面回答中使用人工智能工具。”





“我认为学生们会同意参与其中，因为围绕着这项技术肯定有很多人感兴趣，而且我认为试点将会提供良好的学生反馈。”





“我们希望在教育部门的自有空间内提供一个安全和安心的空间，供孩子们在教师的支持下进行探索。”





试点项目使用的人工智能应用已内置安全措施，以保护学生的数据，并且学校工作人员将能够对其进行监管调节。





在为期八周的试点项目结束后，州政府将决定是否将该应用推广到其他学校。





目前，该应用被临时命名为“EdChat”，但参与试点的学生将有机会为其重新命名。





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