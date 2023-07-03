“颠覆性变革”：AI订阅服务涵盖在最新的报税系统中

在这个财年，在澳大利亚使用人工智能工具的工作人员已被允许将这一费用作为税务减免申报。





像ChatGPT Plus和Midjourney等生成式人工智能工具的高级订阅，可能每年耗费工作者数百澳元。





澳大利亚税务局表示，如果这些工具被用于创收，那么它们就可以作为一项合理的税务减免。





“这取决于个人的具体情况和情况，”澳大利亚税务局（ATO）的助理委员蒂姆·洛（Tim Loh）表示。





“我们遵循三个黄金规则：您必须自己支付了这笔费用同时没有报销；该支出必须与所得收入直接相关，而不能是私人使用；您必须有记录来证明（这笔支出），例如收据。”





人工智能，如聊天机器人和文本到图像生成器，在过去的12个月中才成为主流，因此洛表示，澳大利亚税务局不确定这是否会成为一项常见的工作支出申请。





他说：“我们还没有看到相关统计数据，但一旦人们开始填写纳税申报表，我们就会了解人们是否在申请这些类型的费用。”



ChatGPT Plus相较免费聊天机器人版本，提供更好、更快、功能更丰富的会话，每月定价为22美元（约合33澳元）。





与此同时，流行的文本到图像生成器Midjourney的订阅计划价格在每月8.80美元到132美元之间（约合12澳元到199澳元）。





此外，还有无数其他生成式人工智能工具可帮助人们更高效地工作。





在3月份，Lonergan Research对1000名澳大利亚人进行调查发现，近五分之一（18%）的人在工作中使用了某种生成式人工智能工具，而在25岁以下的人群中，这一比例达到约三分之一（34%）。





虽然这一数字在过去几个月里，随着AI技术越来越为人所知，但并非所有用户都有付费订阅。



Pure Public Relations的创始人菲比·内托（Phoebe Netto）表示，她的公关公司使用付费版的ChatGPT来提高研究效率，在不用搜索谷歌的情况下快速了解主题，并偶尔用于创建内容的初稿。





她说：“我们还用它来整合信息，在录音转文字中去除不需要的词，帮助我们进行头脑风暴。”





“我们整个团队还使用录音转写人工智能工具，这对提高生产力非常有帮助。”





“我们申报的这些业务费用是我们在工作中使用帮助提高效率的工具，就像我们使用订阅和软件来提供公关服务一样。”





悉尼企业主阿普里尔·林（Aprille Lim）表示，知道人工智能工具的费用可以作为税务减免是一种“颠覆性变革”。





这家防水袋品牌Seaquatix的创始人在试用过免费版聊天机器人后，一直在考虑订阅ChatGPT Plus。





她说：“看到ChatGPT如何简化我的工作流程，提高效率，我肯定会在下一个财政年度这样做。”







约五分之一的澳大利亚工人在工作中使用人工智能工具，澳大利亚税务局表示，只要他们符合三个条件，这些费用可以作为合理的税务减免。”





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