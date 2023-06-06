税务局提醒：报税期间谨防诈骗

金融服务部长警告纳税人保持警惕，谨防在准备提交报税申报表时可能面对的诈骗活动。

Hands of a woman using a laptop as she holds a bank card.

骗徒可能会通过假的myGov登录页面链接与报税人取得联系，从而冒充税务官员进行诈骗。 Source: AAP / Tim Goode/PA/Alamy

要点：
  • 税务局在2022-23财年已经收到19843份诈骗报告；
  • 金融服务部长警告纳税人保持警惕，谨防报税时可能会面对的诈骗活动；
  • 政府上个月宣布了一项8650万元的一揽子计划，以应对网络诈骗活动。
澳大利亚税务局（ATO）表示在本财年已收到接近两万（19843）宗疑似诈骗报告。

骗徒可能会通过假的myGov登录页面链接与报税人联系，从而冒充税务官员进行诈骗。

另外，骗徒也可能会使用其他方法，包括在社交媒体上冒充税务局，并谎称提供帮助解决税务和退休公积金等问题。
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金融服务部长史蒂芬·琼斯（Stephen Jones）警告说，这些人是“险恶的骗子”， 在报税期间瞄准纳税人。

他说：“我们敦促大家在所有时间对诈骗活动都保持警惕，尤其是在骗徒最有可能攻击大家的时候。”

“联邦政府也会对骗徒进行反击。”

税务局也提醒民众，税务官员不会主动发送网络链接联络报税人，也不会要求民众通过社交媒体、电邮或短信发送个人资料。

政府上个月宣布了一项8650万元的一揽子计划，以应对网络诈骗活动。

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Published 6 June 2023 5:20pm
By Selina Kong
Source: AAP
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