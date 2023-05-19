副业收入别忘报税 ATO提醒纳税人申报所有收入

报税季将至，澳大利亚税务局（ATO）向社交媒体网红和从事副业的人士发出了警告。





由于生活成本不断上涨，正在从事多份工作以贴补家用的人数创下纪录。





ATO助理专员Tim Loh表示，如果你通过持续且重复的活动赚钱，并以盈利为目的，那么你很可能被税务局认为是在经营一个企业。



ATO助理专员Tim Loh。 Source: Supplied / ATO



他说：“随着纳税时间的临近，如果你想通过新的活动来增加收入，请确保你的所有记录都是最新的。需要报税的活动可以是从动物繁育到通过数字平台赚取收入的任何事情，例如拼车或送餐，甚至是在社交媒体经营网红账号。”





“如果你的家变得更像一个仓库，并且堆满了待售商品，那么你实际上可能正在经营一家企业。”





“如果你是一个在线内容创作者，赚取金钱或接受礼物，你也可能在经营一家企业，你需要遵守纳税义务。”





ATO表示拥有先进的数据匹配和分析工具，可以识别漏报收入的纳税人。



从2023年7月1日起，共享经济报告制度将开始实施，ATO将能够从越来越多的电子分销平台上获取信息。





ATO会将这些信息与纳税人在其报税单或活动报表上提供的信息进行匹配，并计算出是否有未申报收入。





罗先生说：“虽然总是有新的和不同的赚钱方式，但纳税义务是不变的。”





有副业收入的人士将需要注册一个澳大利亚商业号码（ABN），保持正确的记录，并提交正确类型的纳税申报，可能还需要注册商品和服务税（GST）。





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