【SBS新闻快报】新州呼吁增强对无家可归者的支持

新南威尔士州无家可归者组织（Homelessness NSW）进行的全面新数据分析揭示，无家可归者数量最多和租房压力最严重的地区。





同时，该组织呼吁增加社会住房以及增加对一线服务从业者的资金支持。





该组织还推出一款工具，整合了包括Corelogic和ABS数据在内的50个数据库，以绘制有关无家可归、住房供应、可支配支付和家庭暴力率的地方化统计数据。





这将会显示了哪些地区受到了无家可归问题的严重打击，以及哪些地区有最多的潜在无家可归人群。





无家可归者组织的首席执行官特丽娜·琼斯（Trina Jones）表示：“这个工具不仅展示了该州无家可归问题的程度，还准确显示了公共住房需求的具体地点以及这些地区的风险情况。”





"我们已经掌握了数据和解决方案，现在我们需要各级政府、社区和企业共同行动，确保每个人都有一个安全的家和所需的支持。”





根据分析，悉尼市无家可归者最多（3598人），其次是坎特伯雷-班克斯顿（2696人）和内西区议会（2551人）。





无家可归率最高的地区是该州北部的沃尔格特郡（每1万人中有285人），其次是悉尼市区（170人）和宝活（160人）。



根据Corelogic的数据，租房压力最大的租户家庭所在的区域是费尔菲尔德（48.2%），其次是拜伦郡（47.9%）、特威德郡（45.4%）以及中北海岸的南布卡和贝灵根（均为45%）。





无家可归者组织呼吁政府设定将社会住房比例提高到10%的目标。





琼斯表示：“无家可归的人数已经过高，生活成本上涨以及缺乏经济适用房的影响正增加那些处于风险中和经历无家可归的人的数量。”





“无家可归问题的驱动因素非常复杂，但解决方案并不复杂。我们可以通过适当资助对无家可归者的服务并紧急建设更多的社会住房来解决这些问题。”





“这不仅可以改变生活，还可以阻止租金飙升，并减轻我们的医院、警察和其他社区服务的压力。”





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