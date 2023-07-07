呼吸道合胞病毒RSV病例激增 有州份報告病例比去年增10倍

呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus，簡稱 RSV） 是一種常見的呼吸道病毒，是大約 200 種可引起感冒的病毒之一。





大多數病例都是輕微的，但 RSV 病毒對嬰幼兒、老年人和患有免疫抑制疾病的人來說，嚴重症狀是可致命的。





南澳今年上半年報告 3,926 宗 RSV 病例，而去年同期為 539 例。





大多數州份和地區的情況都出現相似情況。新州今年上半年報告 29,685 宗病例，但 RSV 直到 2022 年 9 月才被列為傳染病，因此無法提供比較數字。



呼吸道合胞病毒 RSV 病例激增，有州份報告病例比去年增 10 倍。 Source: SBS / SBS 雖然數字看起來令人震驚，但專家表示，強制病例報告和更高水平的檢測或者是造成高數字的原因之一。





根據澳洲廣播公司報導，南澳大學流行病學家埃斯特曼教授（Adrian Esterman）表示，被診斷患有呼吸道合胞病毒 （RSV）的兒童患者，高達 3% 最終可能需入院接受治療。





教授指，對於幼兒來說，RSV 可能會導致非常嚴重的肺部問題，如肺炎和細支氣管炎，這些疾病可能會讓幼兒入院。





教授亦表示，今年病例暴升可能是由於在新冠疫情後，人們在家自我以的 PCR 拭子檢測比歷史上任何時候都多。病例率高可能是由於對患者進行 PCR 檢測，以排除自己患上新冠。



