流感病例大增 新州卫生部敦促家长带孩子接种疫苗

今年冬季，澳大利亚因流感住院的儿童人数急剧上升。新州首席卫生官凯丽·钱特（Kerry Chant）博士敦促家长为孩子接种疫苗。





目前，新州卫生部表示最新数据令人担忧，与前一周相比，在截至7月2日的一周内，急诊科的流感样疾病患者增加了37%，入院人数增加了30%。





其中16岁以下的儿童占所有流感样疾病急诊就诊人数的一半（54%），占所有流感样疾病入院人数的三分之一以上（约40%），这表明今年儿童受到流感的影响很高。





“最近几周，我们看到流感病例在年龄很小的幼儿以及5至16岁的儿童中上升最快，这两个年龄段的儿童往往占到新州每周诊断出的所有流感病例的一半左右，”钱特博士说。





“为了让他们的孩子在这个冬天保持健康，并减少他们因流感而住院的风险，父母能做的最好的事情就是确保他们的孩子接种流感疫苗，”她说。





全澳目前6个月至5岁的儿童仅有22%的接种了流感疫苗，而65岁及以上的人群接种率则有61%。





作为高风险群体，新州6个月至5岁以下的儿童可以免费接种流感疫苗。





自5月以来，在悉尼儿童医院（Sydney Children’s Hospital）、Randwick、威斯敏德儿童医院（Children’s Hospital at Westmead）和约翰·亨特医院（John Hunter Hospital），已有16名儿童因流感引起的危及生命的并发症而被送入重症监护室，而且人数还在继续增加。这些并发症包括严重的心脏、大脑和肌肉相关并发症。





根据《卫报》的报道，自4月以来，69%因确诊流感而入院的人是16岁以下的儿童。在今年迄今为止入院的16岁以下的流感儿童中，有5.9%直接进入了重症监护室，而65岁或以上的成年人中只有1.8%。





最新的国家监测数据显示，在截至6月30日的一年中，5至9岁的儿童报告的流感病例最多（每10万人口有1497例）。





其次是0至4岁的人，以及10至14岁的人。在所有年龄组中，甲型流感的发病率最高，除北领地外，其他司法管辖区的大多数病例都是甲型流感，北领地被通报最多的则为乙型流感。





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