从品牌大使到中文宣传片：澳洲旅游连环出招 能否吸引中国游客？

要点 澳洲仍未被列入中国政府批准的出境团队旅游目的地名单；

专家对澳洲旅游相关产业目前的承载能力表示担忧；

最新数据显示，到访澳洲的中国游客人数恢复至2019年三成以上水平。

上周末，一只巨大的胖乎乎的袋鼠在中国四川成都市中心的大型3D广告牌上招手，引起了来往人群的注意。





这是澳洲旅游局推出的 “来澳大利亚道一声你好” 全球广告活动首次来到中国，该活动宣传片于去年10月发行，以袋鼠Ruby和独角兽Louie为主角。





活动宣传片中文版在多个中国社交平台上线，#来澳大利亚道一声你好#的话题标签在微博上的单日点击量超过2000万。



微博话题标签#来澳大利亚道一声你好#的单日阅读量超过2300万。 Credit: Weibo 澳洲旅游局局长韩斐励（Phillipa Harrison）说，该宣传活动在全球其他主要旅游市场已经取得了成功，她相信袋鼠Ruby的形象也会受到中国游客的喜爱。





“59%观看过该宣传片的人表示，这让他们更想去澳洲度假，”她在一份媒体声明中写道。





但是，这场总耗资1.25亿澳元的全球性宣传活动能否在中国收获预期效果呢？



Krystal Gui曾是澳洲的留学生，在墨尔本居住了五年，于 2021 年回到中国。





她告诉SBS中文，这一宣传片勾起了很多她在墨尔本生活的回忆，让她想再次回到澳洲旅游，但她表示，对于从未到访过澳洲的游客来说，该宣传片吸引力有限。





“我身边转发这个视频或者点赞的大多是曾在澳洲读过书的留学生，如果从没去过澳洲的游客角度来说，（单纯被宣传片吸引去澳洲）可能有点难，” 她说。



留学生Krystal Gui认为，这段宣传广告对从未到访过澳洲的中国游客来说吸引力有限。 Credit: Supplied

澳洲被排除在目的地名单之外

目前，由中国大陆出发前往澳洲的出境团队游仍未恢复。





据报道，自3月15日起，中国恢复第二批40个国家的出境团队游，目前批准的目的地国家已达60个，但澳洲未在此列。





澳大利亚伊迪斯科文大学（Edith Cowan University）商法学院旅游与酒店管理讲师文俊（Dr Jun Wen）认为，恢复团队游是吸引中国游客的重要前提。





“仅凭一个宣传片是很难能够去决定游客的旅行行为，或者是他做决策的过程。”



如果澳洲还是不能成为中国政府批准的（出境团队）旅游国家的话，那中国的市场是很难能够在短时间内恢复。 文俊

旅行社负责人Christine Zhang认为即便澳洲的团队游恢复，其对中国游客的吸引力已经降低。 Credit: Supplied Christine Zhang是墨尔本长城旅行社负责人，她告诉SBS 中文，跟团游是影响澳洲旅游业发展和创收的关键，但团队游对中国游客的吸引力却越来越小。





“因为（跟团游）跟购物是挂钩的，随着网路的透明化，组织方和消费者对团队游的兴趣和满意度也是越来越差的，”她说。





她补充说道，即使团队游恢复，规模可能也大不如前，“现在经济这么萧条，澳洲的物价又无比昂贵，没有很多的吸引力”。





澳洲统计局的最新游客数据显示，与2019年同期相比，今年4月份到访澳洲的中国游客人数恢复至33％（3.2万人）。





同月，中国游客数量在澳洲接待的所有游客中排名第五，前四名分别是新西兰、美国、英国和印度。



4月，在短期到访澳洲的旅客数量中，来自中国的游客排名第五。 Credit: ABS

恢复中国旅游市场的其他障碍

文俊认为，暂未恢复的航空运力以及疫情后中国游客行为变化是恢复中国旅游市场的障碍之一。





6月份，来自中国的航空公司座位容量恢复到54％，即每周70个航班，高于5月份的42％。





但这一数据仍低于2019年平均水平，当时每周约有158个航班，每年总共220万个座位。



2019年，140万名中国游客到访澳洲，是其最大的客流量来源。 Source: AAP 文俊强调，澳洲和中国特定城市间的直航仍未恢复，这会极大影响具体的目的地。





“比如说从中国大陆到珀斯，我需要先转机到悉尼或墨尔本，然后再转机到珀斯，这非常折腾，”他说。





此外，中国游客的旅行习惯和经济实力也受到了疫情的巨大影响。





“像我了解很多中国的游客都会选择去一些比较近的旅游国家，比如说泰国，这些都比较方便（而不是长距离出行）。”



Come and Say G'day是一项总耗资1.25亿澳元的全球活动，面向15个主要市场。 Credit: Tourism Australia

本地市场准备好了吗？

上周五，墨尔本市区一家纪念品商店的员工Cahyo Candrawan正在积极地整理货架，等待中国游客的回归。





他告诉SBS 中文：“我们看到许多中国游客来到墨尔本... 他们也非常慷慨地买一些澳洲、尤其是墨尔本的特色商品。”





2019年，140万名中国游客到访澳洲，消费了124亿澳元，中国是澳洲最大的旅游市场。





但文俊博士担心，当下劳动力短缺的澳洲服务业可能尚未准备好迎接游客的涌入。





他以珀斯为例，由于客流量减少和人手短缺，一些当地餐馆每周只营业一半时间，这很难给中国游客带来正向体验。





“在中国，哪怕在凌晨你都可以去点外卖的，这（与澳大利亚）是一个非常大的不同，”他说。





他认同努力恢复中国市场是件好事，但要实现这一目标，当地供需问题亟待解决。





“即使是政府，我们这个行业正在努力欢迎中国，那当地旅游设施、产品或者服务都已经准备好了吗？”他问道。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



