移民澳洲后 合法持枪是一种什么体验？

要点 在澳洲，每100人中至少有3人持有武器执照，可以合法持枪；

一位合法的枪械持有者表示，很多人认为喜爱枪械人容易存在暴力倾向是种误解；

墨尔本控枪游说团体发言人表示，澳洲现行枪支政策需要与时俱进。

本文包含有关可能被认为是暴力的枪械武器信息。如果您感到不适，请勿继续阅读。





2013年移民到布里斯班后，石一工终于实现了自己一直以来想要合法拥有枪支的梦想。





他告诉SBS中文，自己对首次买枪的兴奋感仍记忆犹新，“当我能够买枪的时候我买的不是一把枪，我第一次买了四支长枪……回来做的第一件事情就是擦枪。”





“到了澳洲之后我就开始打飞碟，它极大地帮助了我来适应这个新环境，”石一工说，有的人误以为喜欢枪支的人都有暴力倾向，“但事实并非如此”。





“对我个人来讲，（射击）是我生活中完全不可缺少的一部分。”



一个人善不善良、暴不暴力和他有没有武器无关。 石一工

专家表示 枪支对凶杀率 “影响甚微”

一些禁枪支持者担心，更多的枪支可能会增加凶杀案发生的可能性。但专家表示，这种担忧未经证实。





“研究证据表明，澳洲的枪支法律对枪支凶杀率的影响甚微（如果有的话），”昆士兰大学枪支暴力和政策专家萨马拉-麦克佩德兰（Samara McPhedran）博士说。





她进一步解释说，虽然澳洲的枪支拥有量在不断增加，但枪支凶杀案在1996年之前以及之后的发生率均呈下降趋势。





但与此同时，枪支凶杀案的年发生率却从1996年的每10万人0.57起下降到2020年的0.13起。



数据显示，澳洲每10万人中枪支凶杀案的年发生率总体呈下降趋势。 Credit: GunPolicy.org 麦克佩德兰博士补充说，澳洲的枪支管制可能会限制人们获得武器，从而限制持枪自杀概率，但这也“很难将枪支管制（对自杀率）的影响与同期其他社会和经济变化区分开来”。





悉尼大学公共卫生学院院长乔尔·内金（Joel Negin）教授告诉SBS中文，“绝大多数枪支导致的死亡都是自残/自杀”。





他呼吁社会各界，包括枪支所有者、枪支俱乐部、警察和医疗服务提供者，“多关注和支持那些正在经历艰难时期的人们，减少其获得枪支的可能性”。



澳洲的枪支管制政策

中国的《枪支管理法》于1996年出台，实行全民禁枪。





该法律“禁止任何单位或者个人违反法律规定持有、制造（包括变造、装配）、买卖、运输、出租、出借枪支”。





同年，澳洲也引入了全国枪支政策——《国家枪支协议》（National Firearms Agreement，NFA），这一政策的推出是由亚瑟港（Port Arthur）大屠杀所引发的。





1996年4月28日，马丁·布莱恩特（Martin Bryant）在塔斯马尼亚州的亚瑟港冲路人开枪，造成35人死亡，23人受伤。





时任澳洲总理约翰·霍华德（John Howard）在悲剧发生后推动实施了全国性的枪支管理政策，首次引入了枪支登记制度，并限制了特定类型的枪支在澳洲境内的获取。





该协议要求人们须具备“合理的理由”才可持有枪支，包括狩猎、运动或特定职业用途等。



1996年亚瑟港惨案发生后，大批民间持有的枪械被收缴。 Source: AAP 为了参与射击比赛，石一工也经常去美国打枪。他说和中国“过于严格”、美国“过于宽松”的枪支管控相比，澳洲介于两者中间，“其制定枪械的方向是对的”。





“（澳洲）允许你持枪，但是在持枪前每个人都必须要很清楚地知道怎么合法、安全地使用枪械，”他说。





GunPolicy.org网站称，澳洲拥有太平洋地区最严格的枪支管制政策和部分国际上最全面的法规。



澳洲有多少民用枪支？

澳洲民众目前拥有将近380万支注册枪支，平均每位武器执照持有者拥有4支。





GunPolicy.org 2021年发布的数据还显示，在未申报武器的 “灰色市场”中，私人枪支拥有者估计拥有26万支非法枪支。





根据Small Arms Survey，美国拥有近4亿支私人枪支，是世界上私人拥有枪支最多的国家。





在澳洲，武器执照申请人必须通过背景调查。根据相关法律规定，武器执照的申请人必须是 “合适人士”（fit and proper person）。





维多利亚州警方发言人向SBS中文解释说，评估申请人是否是“合适人士”涉及多种因素，如是否有犯罪史、其所在组织、身体和心理健康影响等。





“任何被发现违反（武器）执照要求或不履行义务的人都将被取消执照，并被起诉或受到处罚，”这名发言人补充说道。





除了对枪支持有者的申请资格进行审查外，澳洲法律也严格规定了枪械和弹药的存放要求。如枪支和弹药必须分开存放，且存放在上锁的容器中等。



对石一工而言，射击是一项“修身养性”的运动。 Credit: Rocky Shi 石一工说，射击对他而言是一项 “修身养性的运动”，需要高度集中和专注才能取得好成绩。





然而，墨尔本控枪游说团体 Gun Control Australia 的发言人蒂姆·奎恩（Tim Quinn）驳斥了这一观点。



我们不同意它（射击）是‘普通运动’的说法，就像高尔夫或网球是普通运动一样。 墨尔本反枪支游说团体发言人蒂姆-奎恩（Tim Quinn）

他告诉SBS中文：“澳洲人需要对现行的枪支登记系统有信心，相信其正以最严格的方式保护社区免受枪支暴力的伤害。”





“但是，我们仍面临着许多不断变化的挑战，” 他说，包括 “枪支的扩散、枪支许可证数量增加以及更危险的新武器正在进入社区”。





“《国家枪支协定》需要更新，以适应技术和时代趋势的变化，”他说。



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