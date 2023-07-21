就业增速放缓人口增长加快 澳洲失业率为何仍保持在3.5%左右？

就业增长放缓、人口增长加快以及失业率稳定是澳大利亚统计局周四发布的劳动力更新数据的主要内容。





今年5月到6月份，就业人数增加了3.26万人，而人口增长了4.99万人。令人欣慰的是，失业率仍然保持在3.5％，如果精确到小数点后两位，失业率从3.55％下降到3.47％。





自2021年底以来，Delta新冠疫情逐渐得到控制，劳动力需求也呈现强劲复苏。就业增长方面令人印象深刻。





自2021年11月开始的九个月中，总就业人数每月平均增加5.5万人，是新冠疫情前两万至三万人的大约两倍。





此后，就业增长放缓，自2022年8月以来，平均每月增加3.56万人。





就业增长放缓，而人口在增长。在截至2022年8月的九个月中，由于移民仍然受到重大限制，人口平均每月增加3.72万人。





之后，随着移民限制的取消，人口平均每月增加5.03万人。



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有哪些变化？

2022年年中不仅标志着就业增速的变化，也标志着就业增长来源的转变。





在2022年8月之前，新增的就业者主要来自以下方面：失业人群重返就业市场，以及新加入的劳动力，人口增长也起到一定作用。





而自2022年8月以来，就业增长几乎都来自人口增长。失业率和劳动力参与率基本保持不变。



失业率为何没有大幅上升？

就业增长放缓和人口增长加快的双重作用本应推高失业率。然而迄今为止，这种情况还未发生。





自2022年8月触及3.5％的低点后，失业率几乎一直保持在这个水平。





原因在于创纪录的职位空缺数量。虽然新的工作岗位减少了，但异常高的职位空缺数量使得对劳动力的需求居高不下。





新加入劳动力市场的人能够填补这些空缺，而不是失业。



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人口增长源于哪里？

更高的人口增长率主要源于移民增加，其中包括国际学生和打工度假者。





2022年上半年，净海外移民平均每月为23270人，下半年增加到35200人。





增长的一大部分来自于国际学生和打工度假者。





在一些职业领域，职位空缺率出现很大的降幅。





2022年年中以来，食品行业工人的职位空缺率从4.4%下降到3.0%，是所有职业群体中降幅最大的。





餐饮接待行业和食品制备工人的职位空缺率均下降了约0.75%。



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未来如何发展？

尽管目前人口增长率较高，但新的工作岗位持续增长（目前增速温和），加上大量积压的空缺职位，可能会使失业率维持在当前水平。





这种情况是否真的会发生，取决于未来新岗位的增长如何受到储备银行一些措施的影响。





到目前为止，这些举措减缓了就业市场的增长，但并未使其陷入混乱。





这种情况是否持续下去，将是未来几个月值得关注的重要事情。





本文作者：





杰夫·博兰德（Jeff Borland）



墨尔本大学（The University of Melbourne）经济学教授





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