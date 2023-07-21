女足世界杯澳洲队首战1比0战胜爱尔兰队

周四，女足世界杯开赛，在队长萨姆·科尔（Sam Kerr ）因伤缺阵的情况下，澳大利亚国家女足队Matildas在悉尼以1比0战胜爱尔兰。





这一胜利为澳大利亚队晋级下一阶段比赛提供了很好的机会，接下来她们将对阵尼日利亚队和加拿大队。





澳大利亚女足队世界排名第10位，有望在小组中以前二名晋级，而美国被视为本届比赛的夺冠热门。本届女足世界杯由澳大利亚和新西兰联合举办。



Steph Catley scores the penalty for the Matildas against Ireland. Source: AAP / Dan Himbrechts

爱尔兰队下半场表现出色 惜未能进球

在为当天上午奥克兰枪击案遇难者默哀之后，澳洲女足队开局表现出色，上半场一直牢牢控制着球权。





在下半场开场没多久，澳洲女足队获得罚球机会，从而踢入了本场比赛唯一的进球。





当斯蒂芬·卡特利（Steph Catley）用左脚射球入门时，悉尼近8万名观众为此欢呼。





这是卡特利在世界杯上的首个进球。





爱尔兰队在上半场比赛较为保守，在下半场则加强攻势，虽有几次机会，但最终未能进球。





赛后的分析显示，澳大利亚全场控球率为 46%。爱尔兰的控球率为29%，而争夺球权的时间占比为25%。



Matildas forward is challenged by Ireland's Ruesha Littlejohn. Source: AAP / Dan Himbrechts

对这场比赛有何评价？

在比赛结束后，卡特利向记者们表示，对比赛结果“难以言表”。





她说：“为这场比赛我们准备了很长的时间。显然，大家都充满了期待和焦虑。”





当被问及队长兼前锋萨姆·科尔缺席的影响时，卡特利说：“对我们而言这影响是巨大的。她是我们的精神领袖，也是世界上最优秀的球员之一。她不在场上让我们感到非常难过，但我们从她身上学到了很多，汲取了很多斗志。”



Matildas captain Sam Kerr (centre) missed the match through injury. Source: AAP / Mark Evans “她和我们一起，前进每一步。”





卡特利补充道，爱尔兰是“一支非常难打球队，我们在来之前就已经知道了。在首场比赛中对阵她们，我们预料到，从一开始就是一场硬战”。



下一个赛程是什么？

澳洲国家女足队将前往布里斯班，与世界排名第40位的尼日利亚队比赛，随后前往墨尔本进行与加拿大的最后一场小组赛。





在与尼日利亚队的比赛中，她们同样将在没有科尔的情况下迎战。就在周四开赛前一小时，澳大利亚足球协会（Football Australia）宣布，科尔在周三小腿受伤，因此将无法参加这场比赛。





据报道，科尔将缺阵本届世界杯的前两场比赛。





如果澳洲女足队在小组赛中进入前二，接下来她们将可能在下一轮对阵英格兰队、海地队、丹麦队或中国队。



More than 75,000 fans were at the game. Source: AAP / Dan Himbrechts

新西兰队1比0击败挪威队

在澳大利亚队对战爱尔兰队的比赛前不久，新西兰队取得了该队在世界杯历史上的首场胜利。





在奥克兰伊甸公园（Eden Park），新西兰国家女足队（Football Ferns）以1比0击败挪威队，42137人现场观赛，这一观众人数创下了纪录。





汉娜·威尔金森（Hannah Wilkinson）在第47分钟攻入一球，这决定了胜负。





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