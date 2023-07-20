女足世界杯即将开幕 关于澳洲国家女足队这五件事你是否了解？

要点： 澳大利亚国家女子足球队Matildas成立于1978年；

Matildas是澳大利亚第一支参加罢工的国家运动队；

Matildas一直被评为澳大利亚最受喜爱的运动队之一。

澳大利亚国家女足队Matildas世界排名第10位，她们希望能够在这次比赛中取得更好的成绩，超越之前。





澳大利亚国家女足队成立已久，一直被评为澳大利亚最受喜爱的运动队之一。





关于这支国家女足队，以下是一些你此前可能不了解的几件事情。



The Matildas were formed in 1978. Source: AAP / SportPix/Sipa USA

何时成立？

澳大利亚的女子足球首次出现在20世纪20年代。





但直到 1978 年，在台湾举行的首届世界女子足球邀请赛上，主要由悉尼球员组成的女足队作为澳大利亚国家官方女足队，才进行了历史性的首场比赛。





一年后，在新西兰，这支球队对阵新西兰队，展开她们的首场完整“A”级国际赛，比赛以2-2结束。朱莉·多兰（Julie Dolan）在那场比赛中担任队长。



The Matildas' funding is worlds away from where it was when they formed in 1978. Source: AAP / Sports Press Photo/Sipa USA 由于几乎没有机会参加国际比赛，这支球队在20世纪80年代很少参赛。





1991年首届国际足联女足世界杯极大推动了女足在国际上的发展，尽管澳大利亚队没有晋级。





自首届比赛在中国举行以来，女足世界杯已举办七届，而澳大利亚国家女足队每一届都参加了。



The Matildas celebrate their victory over North Korea in the final of the 2010 AFC Womens Asian Cup Australia defeated North Korea 5-4 in the penalty shootout following a tense 1-1 draw. Source: AAP / Lei yuandong/AP 2010 年，在于中国举行的女足亚洲杯决赛中，澳大利亚国家女足队通过点球大战击败朝鲜队，首夺冠军。





她们在2021年东京奥运会进入四强，最终输给美国队，排名第四。



Matildas之名的由来

澳大利亚国家女足队的昵称曾经是“女子Socceroos”，这可能会让你感到惊讶或突兀。



1995年，当她们在首次晋级世界杯时，人们就开始计划，想要为她们取一个合适的昵称和树立品牌形象，以提升球迷参与度并争取赞助。





SBS通过On the Ball足球节目开展了一项投票活动，邀请听众支付0.25澳元打电话，投票选出一个新名字。





名称选项包括Soccertoos、Waratahs、Matildas、Lorrikeets和Blue Flyers。



A graphic from SBS' On the Ball segment in the 1990s. Source: SBS 最终被选中的名称Matildas并非凭空冒出。1982年，布里斯班英联邦运动会的官方吉祥物就是会眨眼的袋鼠Matilda。



Matilda the winking kangaroo was the mascot for the 1982 Commonwealth Games mascot in Brisbane. Source: AAP / NATIONAL ARCHIVES OF AUSTRALIA

筹集资金

回到1999年，当时的澳大利亚国家女足队远没有现在这样的财务支持和公众支持。





有人提出一个想法，打算制作黑白的裸体日历来筹集更多资金，12名球员同意拍摄照片。





澳大利亚国家女足队前球员卡特里娜·博伊德（Katrina Boyd）在2019年时表示，这些日历卖出了数万本，但反响不一，其中包括一些负面评价。





“这在某种程度上引起了一些震动，但我们确实得到了一些报道，而且‘Matilda’这个词开始有了意义，尽管可能不是我们希望的原因，”博伊德说道。





“对于负面反应，我并不惊讶。即使在今天，这种事情也会发生。我们更惊讶的是人们对它的喜爱程度，当然，其中一半是男性。”



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曾经罢工

2015年，澳大利亚国家女足队曾因薪酬过低而罢工，因为她们每年参加多场比赛和训练，但仅获2万澳元，这是当时澳大利亚国家男足队（Socceroos）球员薪水的十分之一。





这使得女足队成为澳大利亚首支举行罢工的国家队。





罢工的结果是她们最终获得了最低工资。





后来一项协议达成。目前，澳大利亚国家女足队和国家男足队获得相同的薪水。





女足队经常就比赛中的平等问题发表看法，并在最近指出了奖金方面存在的差距。



调查

2021年，在澳大利亚国家女足队曾任前锋的丽莎· 德万娜（Lisa De Vanna）称自己在职业生涯中遭受过性骚扰，并向媒体讲述了有关的事件。





“我受到过性骚扰吗？是的。遭受过欺凌吗？是的。被排挤过吗？是的。我看到过让我感到不舒服的事情吗？是的。”





据报道，她的说法得到了前队友埃莉西亚· 卡纳瓦斯（Elissia Carnavas）和她的前经纪人罗斯·加罗法诺（Rose Garofano）的支持。





当天，澳大利亚足球协会宣布将对此展开调查，并要求球员们站出来、正式投诉。





澳大利亚足球协会与Sport Integrity Australia合作，建立了一个独立的系统，负责调查和管理球员和官员对不当行为的投诉和指控。





球员们发布了一份团体声明和个人评论，支持丽莎，但同时承认她们自己没有遭受过骚扰，并在努力培养积极的文化。





澳大利亚足球协会今年四月表示，调查已经结束。





两起投诉被调查——一起被撤回，另一起无法证实。





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