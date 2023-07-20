全球最强护照排名：持澳洲护照可免签前往186个目的地

要点： 根据最新的亨利护照指数，新加坡人现在拥有世界上最强大的护照；

新加坡护照超越了日本护照，后者目前排名第三；

澳大利亚护照的排名从第八位上升到第六位。

LISTEN TO 【SBS新闻快报】澳洲护照居全球最强护照第六位 SBS Chinese 19/07/2023 02:57 Play

根据最新的亨利护照指数，澳大利亚护照排名上升，而日本护照被挤下了榜首位置，被新加披护照取而代之。





持新加坡护照可以免签访问全球 227 个旅游目的地中的 192 个。





德国、意大利和西班牙护照并列第二，持有这些护照的人士可免签前往190个目的地。





日本护照与其他六个国家——奥地利、芬兰、法国、卢森堡、韩国和瑞典——的护照并列第三位，而英国护照在经历了六年的下滑之后，扭转跌势升至第四位。





澳大利亚的排名从第八位上升到第六位，澳大利亚护照持有者可免签前往186个目的地（包括苏里南后从185个上升到186个），或在抵达后获得签证、访问许可或电子旅行授权（ETA）。



According to the Henley Passport Index, Singapore has the world's most powerful passport, while Australia ranks sixth. Source: SBS 美国护照在该指数中的排名持续下滑了十年之久，此次又下降了两位，跌至第八位，可免签前往184个目的地。





近十年前的2014年，英国和美国护照曾共同占据该指数的第一位，但自那以后一直在下滑。





阿富汗护照在该指数中仍然垫底，免签分数仅为27分，其次是伊拉克的29分和叙利亚的30分，这是世界上最弱的三本护照。



什么是亨利护照指数？

它利用国际航空运输协会（IATA）的数据，比较 199 个国家护照免签进入 227 个目的地的情况。





总部位于伦敦的投资移民咨询公司 Henley & Partners 已连续 18 年发布该指数。





虽然旅客能够免签前往的目的地的平均数量从 2006 年的 58 个增加到 2023 年的 109 个，几乎翻了一番，但最高级别和最低级别之间的差距比以往任何时候都要大。





根据 2023 年的指数，排名第一的新加坡公民能够免签前往的目的地比阿富汗公民多 165 个。



哪些国家不需要签证？

Henley & Partners 还就一个国家对外国人的开放程度与本国公民的旅行自由度之间的关系进行了研究。





新的亨利开放指数（ Henley Openness Index） 根据允许免签证入境的国家数量对全球 199 个国家进行了排名。





排名前 20 位的“最开放”国家除柬埔寨外均为小岛屿国家或非洲国家。





有 12 个完全开放的国家为世界上所有其他 198 种护照提供免签或落地签服务。





完全开放的国家有布隆迪、科摩罗群岛、吉布提、几内亚比绍、马尔代夫、密克罗尼西亚、莫桑比克、卢旺达、萨摩亚、塞舌尔、东帝汶和图瓦卢。



