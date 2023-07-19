新报告：人工智能工具如何每年为澳洲经济增创千亿收入？

要点： 报告称，人工智能工具有望终结重复的手工任务，提高工作者的生产力；

研究发现，70%的经济价值将来自生产力的提升；

这引发了人们对自动化导致失业的担忧。

像ChatGPT这样的生成式人工智能工具有望为澳大利亚经济收入增创上千亿澳元，因为它可以取代重复的手工任务，大为提高工作者的生产力。





随着澳大利亚的生产力增长乏力，威胁到通胀及时回归目标范围和整体繁荣，科技行业研究已经勾勒出生成式人工智能提高工作效率的潜力。





澳大利亚技术委员会和微软的研究称，生成式人工智能技术在七年内有望每年为澳大利亚经济收入增加高达1150亿澳元，其中大部分收益得益于生产力的提高。





根据澳大利亚采用人工智能技术的速度，该技术的使用可能将经济增长提升 2% 至 5%。



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由埃森哲准备的研究报告发现，经济价值受诸多因素影响，其中70%来自现有行业生产力的提升，20%来自质量的提升，而10%则来自新产品和服务。





微软澳洲和新西兰首席技术官希金（Lee Hickin）表示，澳大利亚面临着一项“巨大的经济机遇”，并正朝着正确的方向前进。





希金告诉澳联社，澳大利亚企业已争先恐后将这项技术整合到业务当中，联邦政府正在开始监管该领域，这将是人工技术能够成功采用的关键。





尽管这项技术引起人们诸多兴奋，但也引发了人们对自动化导致失业的担忧。





希金表示，这将是一项“附加”的技术，它将协助人们的工作，而不是取代他们。





他说：“为了实现国家所需的生产力增长，我们需要工作者在一定的时间内提供更多劳动成果。”



“而能做到这一点的唯一途径，就是为他们提供工具和技术，让他们能够高效工作，而人工智能就是实现这一目标的工具。”





在希金发表此言论之际，澳大利亚储备银行行长菲利普·洛威（Philip Lowe）已表达对生产力增长乏力的担忧，并警告称这可能会给经济和社会带来挑战。





据分析，人工智能技术之所以能够帮助员工事半功倍，是因为它能够自动完成重复性任务，并在更复杂的任务中充当“副驾”。





例如，在软件开发中，生成式人工智能工具能够提供全新的解决问题方法，并加快进程。





从目前的成熟度来看，这项技术有潜力令澳大利亚工作者的工作更为自动化和高效化，从而让他们能够腾出更多时间从事高附加值的工作，提高产出质量。





希金表示，澳大利亚在采用云计算和其他机会方面表现出色，因此很有可能成为这项技术的早期采用者。



澳大利亚还拥有一支强大且不断壮大的技术人才队伍，希金认为这为早期采用该技术提供了“良田”。





技术委员会首席执行官凯特·庞德（Kate Pounder ）表示，澳大利亚需要迅速行动，抓住这一机遇。





庞德说：“这不仅关系到技术进步，还关系到澳大利亚在全球发挥领导作用。”





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