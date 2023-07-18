澳洲网友在社交媒体分享今年报税结果 为何与往年不一样？

如今正是报税季，一些澳大利亚人可能梦想获得一笔年中“奖金” ，或利用这笔钱去度假，但也许不应抱有这样的期望。





在视频社交平台TikTok上，一些澳大利亚人分享他们还需要向税务局补税的照片和信息。他们抱怨退税金额很少，甚至没有。





一位网友分享了一张截图，显示所欠税款为6322.50澳元，配文说：“你会发现我正躲在办公桌后面哭泣。”





“有人能解释一下吗？”





另一网友开玩笑说：“我将得到64澳元退税款，应该买什么呢？”





还有人发布了一张自拍照，看起来很痛苦，配文写的是看到预估报税结果后的变化。





那么，今年人们真的欠税务局更多的税款了吗？



退税金额更低或者需要补税？

并非每个人都需要向税务局补税，但是数百万人的退税金额今年会有所减少。





自2018/19年度以来，澳大利亚今年首次在中低收入税收抵免（LMITO）的情况下征税，该政策于2022年6月30日结束。





中低收入税收抵免于2018-19财年预算中引入，并延至新冠疫情期间。2022年，时任联盟党政府增加了抵免额度，当时的反对党工党也支持这项政策。



然而，无论是工党还是联盟党都没有计划将该措施保留到2022-23年及以后。





这项临时减税措施适用于年收入在3.7万澳元至12.6万澳元之间的人士，最初提供的税务宽减为1080澳元。去年，对于在2021-22财年收入在4.8万澳元至9万澳元之间的人士，这一金额提高到了1500澳元。





根据2022-2023年的预算文件，取消中低收入税收抵免，意味着最终政府将节省41亿澳元，但也意味着一些人在这几年来可能首次看到税款的差异。





对于年收入低于66667澳元的人群，低收入税收抵免（Low Income Tax Offset）仍然适用；对于年收入低于3.75万澳元的人来说， 税收抵免可多达700澳元。



READ MORE 副业收入别忘报税 ATO提醒纳税人申报所有收入

哪些人受到影响？

2020-21年，约有1000万澳大利亚居民申领中低收入税收抵免。根据澳大利亚税务局2021年的最新数据，澳大利亚的平均应税收入为68289澳元，应税收入中位数为50980澳元。





拥有超过20年注册会计师经验的娜塔莉·列侬（Natalie Lennon）表示，取消中低收入税收抵免是一些人可能退税较少甚至没有退税的最主要原因。





“这可能是人们今年无法获得像过去几年那样的退税的主要原因。”



READ MORE 5月联邦预算案后 澳洲人或将面临史上最大一次增税

如果需要补税怎么办？

你不需要一次性付清补税款项，不过你愿意的话也可以。





如果你目前手头拮据，并希望分期支付，你可以联系澳大利亚税务局设立付款计划，有时也可以在线操作。





付款计划允许你拆分补税金额，分期或在固定期限内支付。





如果需要咨询您所在州或领地的财务咨询师（financial counsellor），请致电国家债务援助热线（National Debt Helpline）1800 007 007。





请拨打1800 808 488，咨询来自Mob Strong Debt Help 的原住民财务咨询师。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。







