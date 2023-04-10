5月联邦预算案后 澳洲人或将面临史上最大一次增税

今年5月的联邦预算案后，澳洲1000多万中等收入者将面临史上最大的一次增税。与此同时，家庭还需应对利率的快速上升以及生活成本的激增。





由于莫里森政府在任期结束前实施的110亿澳元的超级规模的中低收入者税收抵消措施将被终止，年收入低于12.6万澳元的工作者，口袋里的钱将减少多达1500澳元。





一个年收入5万澳元的人，在抵消结束的税后收入将减少3.4%，即每周减少29澳元，而平均工资为9万澳元的人将受到减少2.1%的打击。一个年收入10万澳元的人，在抵消结束后，其收入将减少1200澳元。





从明年年中开始的第三阶段减税，将对收入在45,000澳元以上的人开始减税，年收入低于85,000澳元的人的情况也会比有税收抵消的情况下更糟。





根据《悉尼先驱报》和《时代报》的报道，财长查默斯（Jim Chalmers）将不再继续实施2018-19财年引入的税收抵消，这是谭宝政府最初对个人所得税制度进行三阶段改革的一部分。





最初设定为530澳元，惠及收入在3.7万至12.6万澳元之间的人，在2019年大选之前，这笔抵消金被增加到1080澳元。抵消金在人们完成年度报税时支付，大部分现金在7月至10月间流向家庭。





去年3月，当时的财政部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）在将于2021-22财政年度结束的抵消中增加了统一的420澳元，并称这将帮助人们应对激增的通货膨胀。这使得抵消金总额达到1500澳元。





独立经济学家克里斯·理查森（Chris Richardson）表示，抵消金的结束将通过经济，以及由于高通胀和储备银行收紧货币政策而感受到财政压力的家庭感受到。





“我们谈论的是一笔巨大的资金。这相当于两次加息，”他说。





抵消金的结构意味着收入约为126,000澳元的工作者的实得工资会有很大变化。一个收入为125,999澳元的人的税后工资将下降420澳元，而收入多1澳元的人将没有变化。





税收抵消的结束将有助于政府通过增加总体所得税的征收来降低预算赤字和公共债务总额。





本财政年度价值约为418亿澳元的退税，预计在2023-24年度将下降到360亿澳元。下一财政年度的个人所得税总额预计将从2801亿澳元攀升至创纪录的3041亿澳元。





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