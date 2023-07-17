从工作中偷取40万澳元用于赌博 澳人卡洛琳说监狱“拯救”了她

要点： 维州的一项改革方案将要求全州的电子赌博机都引入强制性预缴限制；

充值限额将实施，个人在一台电子赌博机上一次投入的金额上限为100澳元；

这些改革预计将在今年年底前实施。

在澳大利亚人卡洛琳·克劳福德（Carolyn Crawford）64岁时，她的生活失去了控制。





她后来入狱，如今她说，监狱“拯救了”她。





克劳福德说：“我一生中从未收到过违章停车罚单。”





“但我却坐了牢，因为在七年时间里我从我的雇主那里偷了40万澳元。”





克劳福德现在是赌博改革的倡导者，她说，她已经把所有偷窃的钱都还给了公司。





周日，她和维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）以及维州赌场、博彩和酒类监管部长霍恩（Melissa Horne）一起宣布了针对全州电子赌博机改革的一系列措施。



Carolyn Crawford (centre) is a reformed gambler and joined Victorian Premier Daniel Andrews for an announcement about sweeping gambling reforms. Credit: Supplied/Victorian Government 这些措施包括将强制关闭时间、放慢赌博机器的旋转时间和实施消费限额。





克劳福德表示，博彩场所的强制关闭时间是该计划的重中之重。





她说，在她所在的地区有两家博彩场所，一家在早上8点关门，另一家在早上8点开门，这实际上使得当地人一天24小时都可以赌博。





“没有人需要在凌晨两三点还坐在赌博机前面。我去过那里，我看到了那里的情景......这并不好，”她说。



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拟议的改革措施有哪些？

维州的改革方案将要求对全州的电子赌博机实施强制性预缴限制，并对卡牌赌博实施输钱限额。





同时对充值实施限额。玩家在一台电子赌博机上一次投入的限额，将从目前的1000澳元降至100澳元。





这些措施预计将于今年年底实施。



到2024年年中，除墨尔本皇冠赌场外，所有场所的赌博机区域都将在凌晨4点至上午10点之间强制关闭。





政府还将强制要求所有新的电子赌博机以每局3秒的速度旋转，从而减缓节奏，限制可能损失的金额。





霍恩表示，说到赌博，每个人都会输。





“这不仅限于金钱。人们会失去人际关系、工作和幸福，”她说。





安德鲁斯说，他的政府做出的这些改革非常重要。





他说：“这些改革将为澳大利亚提供最强有力的赌博危害预防和反洗钱措施。”





他说：“我们有责任对所有维州人采取这一立场，并帮助那些受到伤害的人扭转生活。”





“我们之前的改革加强了对维州博彩业的监管，监管机构不惧怕追究博彩场所的责任。现在，我们正在开展更重要的工作，减少与赌博有关的伤害。”



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“非常重要的”改革

博彩业改革联盟的首席倡导者蒂姆·科斯特洛（Tim Costello）说，这场改革意义重大，维州人等待已久。





他说：“这些改革措施是重要，尤其是引入强制性措施，对于卡牌赌博规定每天的损失限额不超过100澳元。”





“我们还需要看到所有的细则，但这将大为有助于将赌博对社区的危害降至最低，以及减少通过赌博游戏机大量洗钱。”





新州也致力于打击赌博危害，并将在几个月内开始在赌博游戏机上试行无现金赌博，并将禁止在酒吧和俱乐部外设置与赌博有关的标志。





新州政府还誓言减少该州的赌博机数量，并禁止有博彩业务的俱乐部提供政治捐款。





自7月1日起，玩家每次只能向赌博机投入500澳元现金，低于原来的5000澳元。





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