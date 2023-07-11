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澳洲联邦政府8月将推出免费登记册系统 帮助问题赌博者戒赌

这一名为BetStop的登记册系统将使人们能够将自己排除在网络赌博之外，时间从三个月到永久。

A person holding a mobile phone.

Problem gamblers will soon be able to sign up to BetStop, a national self-exclusion register, as part of new betting reform measures introduced by Federal Minister for Social Services Amanda Rishworth. Source: AAP / Philip Toscano

要点：
  • BetStop将于8月21日启动，令问题赌博者能够从网络赌博中自我排除；
  • 登记册上涵盖150家持牌澳大利亚博彩公司，当人们在该登记册上注册之后，这些博彩公司将不能允许登记者开户和投注，或者向登记者营销推广。
  • 这些在BetStop系统上的自愿注册者，将可以从3个月到永久自我排除在网络赌博之外。
问题赌博者将很快就能在一个全国性的自我排除登记册上登记。这一系统的推出是新的博彩改革措施的一部分。

澳大利亚联邦政府将于8月21日推出名为BetStop的登记册系统。

该登记册是一项免费服务，登记过的人士将在三个月内或永久无法访问在线博彩网站。

它将适用于所有150家持牌澳大利亚在线博彩公司，这些公司将不能允许在登记册上的人开设账户、接受他们的投注或向他们发送营销广告。

6月份，澳大利亚议会发布了一份关于在线赌博改革的报告。

该报告建议禁止在线博彩广告，并在三年内逐步实施。
社会服务部长里什沃斯（Amanda Rishworth）指出，BetStop的推出将是减少赌博危害的重要一步。

“这些措施将有助于最大限度地减少在线赌博带来的伤害。对许多人来说，这将改变他们的生活，”她说。

她表示“期待与各州和领地的同行合作，继续推进这一积极的变化”。
BetStop将在博彩网站和应用程序以及营销材料中进行推广，公众宣传活动也将展开。

博彩公司还将被要求在客户注册新账户和下注之前核实客户的身份，这一措施同样是博彩业改革的一部分。

这些变化将取代以前的要求，即客户的身份必须在72小时内得到验证。

通讯部长米歇尔·罗兰（Michelle Rowland）说，BetStop的推出将补充其他已经推出的博彩改革措施，其中包括广告末尾的警告信息。
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她说：“BetStop是在国家消费者保护框架下实施的10项措施中的最后一项，目的是通过更强有力的消费者保护措施赋予澳大利亚人权力。”

“澳大利亚首个全国性自我排除登记册BetStop的推出将改变游戏规则，它将使弱势消费者能够轻松地自我排除于在线投注服务之外。”

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Published 11 July 2023 10:29am
Updated 4h ago 10:33am
Source: AAP
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