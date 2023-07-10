SBS早新闻（7月11日）Play14:09 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.96MB) 澳洲将向德国部署专用飞机向乌克兰提供后勤支持；调查显示昆州、南澳州和新州租户租房压力最大；中国和所罗门群岛宣布建立新型全面战略伙伴关系；韩国政界人士和日本民众集会反对释放核废水计划。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳将向德部署专机，为乌克兰提供后勤支持澳洲和德国签署10亿澳元军备协议 基廷抨击北约秘书长为“大傻瓜”中国广东省廉江市一男子闯入当地一所幼儿园持刀行凶，造成6死1伤中国一幼儿园发生袭击事件 导致六人死亡分享Latest podcast episodes本月起托儿补贴增加 但实际花费却不一定减少【安居澳洲】州际搬家有什么要求？【观点】工薪阶层面临无家可归的危险，为何社会福利房计划却迟迟难以展开？QS世界大学排名后续：大学可持续性和学生关系密切【观点】