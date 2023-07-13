澳洲人一年被骗逾30亿澳元 银行应该赔偿诈骗受害者的损失吗？

英国的银行很快将被要求向遭受授权支付诈骗的客户提供赔偿，欺诈者通常伪装成合法企业或个人说服受骗者授权支付。





英国支付系统监管机构的新规定旨在激励所有涉及支付业务的企业采取更多措施打击诈骗活动，赔偿费用由付款银行和收款银行按50:50的比例分担。





澳大利亚（和新西兰）的银行和其他支付服务提供商也应采取同样的措施。与诈骗相关的损失正在飙升，而银行在及时发现、阻止和挽回损失方面做得还不够。



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2022年，澳大利亚人因遭受诈骗至少损失了31亿澳元，这一金额比2021年增加了80%。





监管机构澳大利亚竞争与消费者委员会表示，实际损失要高得多，因为约30%的受害者没有向任何人报告他们的损失。





虽然最大的损失来自投资诈骗（总计15亿澳元），但支付重定向诈骗——即诈骗者冒充企业或个人要求付款所带来的损失高达2.24亿澳元。





最易受骗的群体包括老年人、残疾人士以及来自多元文化社区的人士。



澳大利亚银行采取了哪些做法？

尽管澳大利亚一些银行制定了自主的赔偿政策，但没有任何法规规定银行必须向诈骗受害者提供赔偿。





虽然各银行有专门的反欺诈团队来防止诈骗并为受骗者提供支持，但澳大利亚证券和投资委员会4月份公布的对四大银行流程的最新审查结果显示，这些银行仅发现并阻止了13%的诈骗支付。





各家银行的偿付政策和做法不尽相同，但总体费率较低，从2%到5%不等。





审查报告称，银行在处理责任、偿付和赔偿方面的做法“不一致，而且总体上非常狭隘”。



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为什么英国要求银行担责？

在英国银行被要求承担更大责任之前，英国支付系统监管机构曾试图通过自愿行为准则来加强对消费者的保护。





该自愿准则于2019年5月推出，旨在在特定条件下确保“授权支付诈骗”的受害者获得赔偿。这些条件包括客户采取合理谨慎的保护措施，并将任何诈骗事件告知银行。





该准则取得了一定的成功，在2020年至2022年期间，46%的因欺诈而遭受的损失得到了赔偿。





但支付系统监管机构希望这一比例达到95%。因此，该机构一直在敦促制定强制性偿付计划。





根据新的规定，银行必须在接到诈骗报告后48小时内将偿付款项支付给受骗者。这样做的目的是让银行更加努力地发现和预防欺诈行为。





总体而言，英国已经接受了采取更加规范的监管方法而非市场方法的必要性。



Dollars and dollars Source: AAP

需要更加务实的方法

尽管澳大利亚证券和投资委员会的报告已揭示了主要银行在骗局预防、管理和赔偿方面的不佳状况，但该监管机构仍然采取英国的相关做法。相反，该机构建议银行改善其治理和针对欺诈的管理措施。





对于支持强制偿付的监管规定，代表银行业的澳大利亚银行业协会表示强烈反对。该协会甚至认为，这可能会增加诈骗损失，因为如果客户知道任何损失都将由银行承担，他们就有可能不那么小心。它呼吁，在防止诈骗损失方面个人需要承担更大的责任。





但这种说法忽视了金融服务提供商推动数字化的影响，而这种数字化使诈骗变得更加容易。骗子也变得越来越狡猾。





统计数据不言自明，诈骗损失不断增加，追回率很低。基于这一现实情况和银行的受托责任，我们需要一种更加务实的方法。





穆罕默德·马蒙（Muhammad Al Mamun）是乐卓博大学（La Trobe University）金融学高级讲师。穆罕默德·马蒙没有为任何会从本文中受益的公司或组织工作、提供咨询、拥有其股份或接受其资助，并且已披露除学术任命外没有任何相关关系。





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