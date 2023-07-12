澳洲103岁独居老人：在我心中我还年轻

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澳大利亚健康与福利研究所的最新研究显示，越来越多的澳大利亚人比以往任何时候都更加长寿。分析发现，澳大利亚原住民的预期寿命略有提高，但与非原住民的差距依然存在。点击音频，收听完整报道。

梅尔·摩尔（Merle Moore）即将迎来她生命中的第103个生日。但她表示，她不觉得自己是103岁。

“我不觉得自己是103岁！我甚至不觉得自己是100岁。我开始享受这个过程。从我80多岁、90多岁的时候，我不能像以前走得那么快了。但在我心中，我还年轻，并不年迈”。

这位百岁老人仍在家中独立生活，多年来一直如此。但摩尔表示，自己没有任何长寿的秘诀。

“不，我没有任何秘诀！我认为，如果你在成长过程中照顾好自己，我们在农场长大，吃得很好，而且我认为我们必须吃光盘子里的所有食物，并享受其中。我想这也是生活的一部分，我们从小就被严格要求自己”。

摩尔是越来越多活过百岁的澳大利亚人之一。自1973年以来，澳大利亚百岁老人的数量增加了27倍，从1973年的226人增至2022年的6181人。

然而，增长的不仅仅是百岁以上老人的数量。

根据澳大利亚卫生与福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）的最新分析，活到80多岁和90多岁的澳大利亚人比以往任何时候都多。

澳大利亚卫生与福利研究所人口部门负责人理查德·朱克斯（Richard Juckes）表示：

“我们发现，澳大利亚人的预期寿命在不断延长，这确实非常了不起。在过去的120年里，预期寿命平均每年增加三个月，也就是说，每过四年，预期寿命就增加一年”。

在过去50年中，女性的预期寿命增加了11.2岁，男性的预期寿命增加了13.7岁。

2019年至2021年间出生的澳大利亚人的预期寿命超过81岁。这些年份出生的女性预期寿命为85.4岁，男性为81.3岁。

相比之下，20世纪初出生的澳大利亚人预期寿命仅为50多岁。

尽管澳大利亚人的预期寿命在不断延长，但最高年龄并没有改变。朱克斯表示，这表明人类的寿命存在生物学极限。

“令人惊讶的是，越来越多的澳大利亚人能够活到80岁、90岁甚至100岁。但是，活到110岁的人仍然极为罕见。最高年龄似乎没有什么变化。例如，根据我们的记录，有史以来最长寿的澳大利亚人是一位女性，她于2002年去世，享年114岁。这已经是20年前的事了，在这20年里，平均寿命增加了5岁。但在这20年里，没有人比她更加长寿”。

2021年，澳大利亚登记死亡人数为17万1469人。男性的主要死因是冠心病，占总死亡人数的12%，女性的主要死因是包括阿尔茨海默病在内的痴呆症，占总死亡人数的13%。

然而，2022年的死亡人数未被纳入考量，当时与新冠病毒相关的死亡率大幅上升。

在经合组织国家中，澳大利亚的平均预期寿命排名第五，仅次于日本、瑞士、韩国和西班牙。朱克斯表示，这些数字是医学、疾病治疗以及整体生活条件和生活质量取得重大进步的结果。

“我们在防止人们死亡方面取得了如此长足的进步，这一点非常了不起。其中最引人注目的一点是，我们还研究了模态死亡年龄，即人们最有可能去世的年龄。在1973年之前，最有可能死亡的年龄为零岁。也就是说，在一岁之前死亡的人比在任何其他年龄死亡的人都多。但到了20世纪70年代，我们成功将婴儿死亡率降至一个水平，使得最常见的死亡年龄变为70多岁。现在，男性最常见的死亡年龄为87岁，女性为91岁”。

然而，并非所有澳大利亚人都能平等地从长寿中受益。数据显示，澳大利亚原住民和非原住民的预期寿命仍存在差距。

在2015年至2017年间出生的原住民和托雷斯海峡岛民男性预期寿命为71.6岁，比非原住民男性少8.6岁。而原住民女性的预期寿命为75.6岁，比非原住民女性少7.8岁。

然而，报告显示这一差距已经缩小。过去十年，原住民和非原住民男性的预期寿命差距减少了2.9岁，女性减少了1.9岁。

维多利亚大学卫生政策教授罗斯玛丽·考尔德（Rosemary Calder）表示：

“我认为原因是众所周知的，许多原住民和托雷斯海峡岛民在婴儿期缺乏良好的卫生保健，缺乏孕妇卫生服务和卫生服务支持，原住民社区的暴力和伤害发生率要高得多。我们有很多问题需要解决。我们已经为此付出了很多努力。但我们还有很长的路要走”。

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