LISTEN TO 【SBS新闻快报】一中国籍男子在墨尔本赌场因洗钱案调查被捕 SBS Chinese 12/07/2023 01:59 Play

上周日，维州警方犯罪所得调查小组的侦探在墨尔本Southbank逮捕了一名男子，这是一项洗钱未遂案件调查的一部分。





墨尔本皇冠赌场的工作人员于7月7日（周五）联系了警方，因为该男子在赌场内有可疑行为，包括试图将装在塑料袋内的大量澳币兑现。





工作人员随后要求这名45岁的中国公民离开赌场。





这名男子于7月9日再度现身，随后调查人员将其逮捕。





作为调查的一部分，警方还在该男子下榻的Southbank一家与本案无关的酒店执行了搜查令，发现了大量现金。





警方对该男子展开讯问，并在进一步调查后将其释放。





调查仍在进行中。





探长詹妮弗·洛克（Jennifer Locke）表示：“维州警方与我们的执法伙伴密切合作，共享情报并打击那些参与此类犯罪的犯罪集团和个人，此类犯罪通常与其他犯罪活动同时发生。”





“警方还与维州境内其他一些监管机构和协会合作，共享有关潜在洗钱活动的信息。”





维州警方呼吁民众提供任何可能与洗钱有关的犯罪活动信息，知情人士可致电灭罪热线1800 333 000或通过 www.crimestoppersvic.com.au报告。



