生活成本持续攀升 澳大利亚人削减了哪些开支？

要点： 澳大利亚统计局（Australian Bureau of Statistics）最新数据揭示了澳大利亚人的消费情况，包括他们在哪些方面削减了开支；

过去一年，澳大利亚人在服装和鞋类方面的开支下降了3.4%；

但在食品方面的支出上涨了5.8%，这反映了食品价格飙升。

由于生活成本持续攀升，澳大利亚人在食品方面花费更多，但在新衣服、鞋子、家具和家庭设备上则削减了支出。





澳大利亚统计局的最新数据显示，可自由支配的-——即非必需的商品和服务的家庭支出相较去年5月下降了0.6%。





可自由支配的支出下降，其主要原因是人们在家具和家庭设备以及服装和鞋类方面的支出减少。





在过去的一年，澳大利亚人在家具和家庭设备方面的支出下降了4.8%，而在服装和鞋类方面的支出下降了3.4%。





另一方面，食品支出却上涨了5.8% ，这反映出食品价格的飙升。





此外，澳大利亚人在酒店、咖啡馆、餐馆以及交通上的支出大幅增加，至少增长了7.7%。



Household spending rose 3.3 per cent in May compared to the same time last year. Credit: SBS 综合来讲，今年5月，澳大利亚整体家庭支出同比上涨3.3%。





澳大利亚统计局商业指标主管罗伯特·尤因格（Robert Ewing）表示：“尽管与去年同期相比，5月份整体家庭支出增长了3.3%，但这是自2021年7月以来的最低增长率。这反映了澳大利亚家庭消费受到生活成本压力的影响。”



各州和领地居民的支出情况

西澳州的支出增幅最大，为4.7%，居民主要将支出用于交通和卫生；其次是首都领地和南澳州，支出增幅分别为3.9% 和3.7%，食品和杂项商品以及服务占据了大部分支出。





北领地的支出增幅最小，为0.8%。



Western Australia recorded the largest increase in spending. Credit: SBS 该数据记录了5月份的支出情况，由银行和金融机构提供的去标识化的银行卡和银行交易数据整理而成。





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