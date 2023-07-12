澳洲半数移民称汇款回祖籍国帮老家亲友脱贫

根据西联汇款的一份报告，澳大利亚67%的移民表示，有能力给身在祖籍国的家人汇款是他们决定移居澳大利亚的关键因素。

Two workers at a restaurant kitchen.

According to the report, 90 per cent of migrants had sent money to family back home in the past 12 months. Source: AAP / Dan Peled

要点：
  • 新研究发现，居住在澳大利亚的移民将其年收入的11%汇回祖籍国；
  • 五分之四的移民表示，能够给朋友或家人汇款赋予了他们一种使命感；
  • 半数以上的受访移民表示，由于通货膨胀，他们不得不加班加点才能继续汇款。
一份新的报告显示，一半以上（51%）居住在澳大利亚的移民认为，如果不是他们定期汇款回国，他们的朋友或家人将陷入贫困。

西联汇款的报告《汇款的价值》（The Value of Remittance）旨在揭示汇款在现实世界中的影响。报告发现，如果不能汇款，57%的受访移民认为他们的家人或朋友将无法负担医疗费用，56%的受访移民表示他们的亲友将买不起优质食物。

53%的受访移民表示，如果没有他们的汇款，他们的家人将无法上学或继续接受教育。51%的受访移民表示，他们的家人将无力支付房租或抵押贷款。

这项研究调查了1500名居住在澳大利亚的移民，显示了汇款对世界各地家庭的积极影响。报告发现，79%的移民认为，由于汇款，他们远在祖籍国的家庭的生活质量得到了极大改善，77%的移民认为，由于汇款，他们的家人和朋友获得了更多机会。
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【SBS新闻快报】澳洲逾半数移民汇款回乡 中国是第二大汇款流向国

SBS Chinese

12/07/202302:51

居澳移民家庭如何使用汇款？

平均而言，移民将其年收入的11%作为汇款汇出。汇款的主要原因包括支付家人的伙食费（67%）、医疗费（60%）和住宿费（42%）。

92%的移民表示，他们在过去12个月中曾向老家的家人汇款，67%的移民表示，能够向老家的家人汇款是他们决定移居澳大利亚的关键因素。
A table listing the most common uses of remmittance amongst families of migrants: groceries, healthcare, accommodation, education and debts.
Source: SBS

养家糊口的压力

研究发现，随着通货膨胀率的上升，许多移民正努力应对养家糊口的压力。

半数以上（56%）的移民表示，他们不得不加班加点或另谋高就，以继续汇款。62%的移民表示，由于生活成本上升，他们不得不减少汇款金额。超过一半的人（52%）表示，他们担心在未来12个月内可能会失业，并担心这会对家乡的家人造成影响。

这种压力对生活在澳大利亚的移民的心理健康造成了深远的影响。

69%的移民表示，他们有时难以承受养活亲友的责任，还有69%的移民表示，他们经常在自己的生活中做出牺牲，以确保能够继续给亲友寄钱。

58%的移民还表示，他们经常感到孤独，这表明许多移民将工作置于建立个人关系之上。

尽管如此，81%的移民表示，他们能够给朋友或家人寄钱这一事实给他们的生活带来了目标感。近四分之三（73%）的移民表示，如果没有移居澳大利亚，他们可能根本无法在经济上支持自己的朋友或家人。
A list of the top 10 countries migrants living in Australia send money to.
Source: SBS News Source: SBS
该研究由3Gem代表西联汇款于2023年3月进行，对居住在澳大利亚的1500名移民进行了调查，结果显示了汇款对世界各地家庭的积极影响。

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Published 12 July 2023 10:29am
Source: AAP
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