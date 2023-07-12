澳洲半数移民称汇款回祖籍国帮老家亲友脱贫

要点： 新研究发现，居住在澳大利亚的移民将其年收入的11%汇回祖籍国；

五分之四的移民表示，能够给朋友或家人汇款赋予了他们一种使命感；

半数以上的受访移民表示，由于通货膨胀，他们不得不加班加点才能继续汇款。

一份新的报告显示，一半以上（51%）居住在澳大利亚的移民认为，如果不是他们定期汇款回国，他们的朋友或家人将陷入贫困。





西联汇款的报告《汇款的价值》（The Value of Remittance）旨在揭示汇款在现实世界中的影响。报告发现，如果不能汇款，57%的受访移民认为他们的家人或朋友将无法负担医疗费用，56%的受访移民表示他们的亲友将买不起优质食物。





53%的受访移民表示，如果没有他们的汇款，他们的家人将无法上学或继续接受教育。51%的受访移民表示，他们的家人将无力支付房租或抵押贷款。





这项研究调查了1500名居住在澳大利亚的移民，显示了汇款对世界各地家庭的积极影响。报告发现，79%的移民认为，由于汇款，他们远在祖籍国的家庭的生活质量得到了极大改善，77%的移民认为，由于汇款，他们的家人和朋友获得了更多机会。



LISTEN TO 【SBS新闻快报】澳洲逾半数移民汇款回乡 中国是第二大汇款流向国 SBS Chinese 12/07/2023 02:51 Play

居澳移民家庭如何使用汇款？

平均而言，移民将其年收入的11%作为汇款汇出。汇款的主要原因包括支付家人的伙食费（67%）、医疗费（60%）和住宿费（42%）。





92%的移民表示，他们在过去12个月中曾向老家的家人汇款，67%的移民表示，能够向老家的家人汇款是他们决定移居澳大利亚的关键因素。



Source: SBS

养家糊口的压力

研究发现，随着通货膨胀率的上升，许多移民正努力应对养家糊口的压力。





半数以上（56%）的移民表示，他们不得不加班加点或另谋高就，以继续汇款。62%的移民表示，由于生活成本上升，他们不得不减少汇款金额。超过一半的人（52%）表示，他们担心在未来12个月内可能会失业，并担心这会对家乡的家人造成影响。





这种压力对生活在澳大利亚的移民的心理健康造成了深远的影响。





69%的移民表示，他们有时难以承受养活亲友的责任，还有69%的移民表示，他们经常在自己的生活中做出牺牲，以确保能够继续给亲友寄钱。





58%的移民还表示，他们经常感到孤独，这表明许多移民将工作置于建立个人关系之上。





尽管如此，81%的移民表示，他们能够给朋友或家人寄钱这一事实给他们的生活带来了目标感。近四分之三（73%）的移民表示，如果没有移居澳大利亚，他们可能根本无法在经济上支持自己的朋友或家人。



Source: SBS News Source: SBS 该研究由3Gem代表西联汇款于2023年3月进行，对居住在澳大利亚的1500名移民进行了调查，结果显示了汇款对世界各地家庭的积极影响。



