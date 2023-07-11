本月起托儿补贴增加 但实际花费却不一定减少

Changes to the Child Care Subsidy aim to help ease the financial burden on families (Christopher Ryan-Unsplash).jpg

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根据一项估计，约有120万个澳大利亚家庭将受益于政府调整幼托补贴。 但是专家表示，这是一把双刃剑。在劳动力紧张、通货膨胀高企的情况下，此举或将刺激需求。（点击上方收听音频）

在今年五月的预算案中，联邦政府宣布降低育儿成本，作为生活成本危机纾困计划的一部分。

这项耗资54亿澳元的计划将育儿补贴比例从85%提高到90%，同时将收入门槛提高至到家庭收入为53万澳元。

对于三个孩子的母亲杰玛（Gemma）来说，最近几个月以来，平衡每周预算变得越来越困难，因此这对她来说是个好消息。

“这肯定会让餐桌上多一些食物。我将能够给孩子们买一些额外的东西，当涉及到特殊食品时，我现在还无法给他们买。你不能像平常那样出去买大块的肉，所以你只能买便宜的散装食品，这样更实惠。”

她说，更好地获得儿童保育服务将使她能够重返兼职或全职工作岗位，从而为家庭创造更多收入。

但仍有一个大问题。

朱莉安娜·弗雷尔（Juliana Freire）是悉尼一家幼托中心的幼儿教育工作者。

她说，即使在改革生效之前，需求就已经很高了。

“我们几乎是满负荷运转。我们会有一份家长等候名单，所以确实有很多人想带孩子来，我们尝试着尽量满足需求。”

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本月起托儿补贴增加 但实际花费却不一定减少

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11/07/202304:41

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