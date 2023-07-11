【安居澳洲】州际搬家有什么要求？

跨州迁移的人数正在增加。





根据澳大利亚统计局的数据，在海外出生的人比在澳大利亚出生的人更有可能在国内流动。





在新国家定居涉及一个重要的调整过程，因此跨州搬家可能意味着二次定居。





定居服务提供商AMES Australia的公共事务经理劳瑞.诺埃尔 （Laurie Nowell） 表示，移民需要重新审视他们刚抵达另一个州或领地时要采取的步骤。



澳大利亚是联邦制国家，所以各个州都有不同的制度、服务和法律。所以，移民刚到澳大利亚时在其中一个州已经安排好的很多事情，当他们在澳大利亚跨州搬家时，可能还需要再次重新安排。 Laurie Nowell, Public affairs manager, AMES Australia

a young couple unpack their belongings as they settle into their new loft apartment . Credit: E+ 您的搬家清单应包括向政府部门、银行、您所在州或领地的运输当局和其他服务提供商登记您的地址变更。





诺埃尔先生表示，大多数改变都可以轻松地在网上完成。





“首先，可能也是最明显的，是地址的变更。人们不仅需要通知他们的朋友更改的地址，而且可能需要向他们的银行提供新地址，如果他们正在接收某种付款，则可能需要通知Centrelink 更改地址。如果他们使用的是特定签证, 可能会要求他们让移民部门获悉其新地址。Medicare需要知道您当前的地址，这对每个人来说都是如此。因此，也值得考虑在您的旧住所留下转发地址， 所以你可以收到寄到旧地址的信件。”



Flat lay of real estate concept ***These documents are our own generic designs. They do not infringe on any copyrighted designs. Source: iStockphoto / Rawpixel/Getty Images/iStockphoto 帕拉维·塔卡 (Pallavi Thakkar) 从印度来到悉尼后定居在悉尼，但随后她搬到了墨尔本寻找职业机会。





她建议制定“移动预算”以避免任何财务意外。





“由于这是从一个州到另一个州的重大搬迁，因此在搬家时牢记预算非常重要。我们在这次搬迁上花费了大约1万澳元。有时我们不太重视预算 ，但这很重要。”





鉴于每个州和领地都有自己的有关机动车辆登记和驾驶执照的规则和规定，您可能需要转换或转让这些文件，这样做可能会产生一些费用。





“显然，您还需要更改驾驶执照，大多数州都会为您提供大约三个月的时间。说到交通，显然每个州的道路规则都不同。维多利亚州特别独特，因为那里有很多有轨电车。因此，您需要了解当地特定的道路规则。此外，公共交通系统不同，票务也不同，有些地方的公共交通服务比其他地方更好。”



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在澳大利亚，投票是强制性的。每次搬家时，您都必须更新选民名册上的地址，否则您的名字可能会被删除，并且您将无法投票。





诺埃尔先生表示，澳大利亚选举委员会提供了不同的选择来更新您的注册详细信息。





“您可能需要将您的搬迁通知澳大利亚选举委员会，然后当您到达新的州时，您需要在该州登记才能投票。从技术上讲，投票是强制性的，因此如果当您有资格投票却没有注册会被罚款。”





要记住，澳大利亚拥有世界上最严格的检疫法，这些法律也适用于州际旅行。





建议留下可能被禁止的植物、动物产品和农业设备。





（欲了解更多信息，请查看澳大利亚政府的州际检疫网站。）





澳大利亚有全国性的课程，无论您住在哪里或就读什么类型的学校。





然而，AMES的劳瑞建议，由于学校学期、证书和科目各不相同，因此进行研究可以帮助您入学。





“如果您有孩子或成人参加培训或教育，则值得了解您要搬到的特定州的系统。例如，不同州的学校有不同的学期和假期时间。他们提供不同的科目和课程，所以值得你花点时间研究这些问题。”



Credit: Ariel Skelley/Getty Images 帕拉维·塔卡 (Pallavi Thakkar) 还建议在搬家之前咨询您的保险公司，因为各州的保费和服务提供商可能有所不同。





“我们意识到，由于维多利亚州的法律和法规，保险公司、健康保险的收费更高。您需要检查在一个州运营的所有提供者，他们是否能够在其他州为您提供相同的服务。同样，因为州与州之间的服务不同，运营商也不同。”





一些移民家庭希望加入文化社区团体，与支持网络建立联系，并寻求有关新居住地的指导。





塔卡女士说，她发现社交媒体平台对于获得实用建议很有用。





“基本上，我在脸书上发布了我的查询，人们很友善地提出了很多建议。对我们来说最重要的是我们靠近城市，因此排除了去很远的郊区的可能性。”





诺埃尔先生表示，除了社区论坛之外，定居服务提供商和移民资源中心也可以提供帮助。



政府免费向人们提供笔译和口译服务。人们也可以在线访问这些服务。如果您联系当地移民资源中心或维多利亚州的AMES等组织，他们可以帮助您解决这些问题。 Laurie Nowell, Public affairs manager at settlement services provider AMES Australia.

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