墨尔本一巴士、悉尼一仓库相继发生大火

周一下午5点45分左右，墨尔本一辆公交车在西门大桥（West Gate Bridge）上起火，导致所有车道被迫关闭。





火灾导致交通高峰期的混乱，警方表示，原因尚未确定。



维州警方发言人表示，没有人员受伤，火灾没有可疑之处。





维州消防救援局（Fire Rescue Victoria）称，救援人员到达现场后在20分钟内将火扑灭。





晚上7点前，两条车道重新开放，但紧急服务仍留在桥上，交通依旧受到延误影响。





与此同时，周一晚7点左右，悉尼北部Brookvale一仓库发生大火。





新南威尔士州消防和救援局（FRNSW）共派出16辆消防车（包括3辆高空云梯消防车）及50多名消防员对火灾进行扑救。





据了解，起火的建筑内有很多设施，包括了轮胎和机械维修车间，使人们担心烟雾中可能含有有毒的化学物质。



起火的仓库内存有轮胎等材料，消防部门担心火灾烟雾会含有有毒物质。Source：FRNSW 火灾现场的视频中显示，多辆汽车被大火和掉落的碎片损毁。消防员戴着呼吸面罩，建立了一个防御圈，进行扑救。





目前尚无人员伤亡报告。





当晚，附近居民被敦促留在室内并紧闭门窗，以防可能的火灾烟雾的影响。





火灾原因尚未确定。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



