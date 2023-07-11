墨尔本一巴士、悉尼一仓库相继发生大火

周一下午，墨尔本西门大桥一辆巴士起火，导致大桥被迫关闭；周一晚7点左右，悉尼北部一仓库发生大火，造成该地区空气污染。

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新州消防对起火仓库进行扑救。Source: FRNSW

周一下午5点45分左右，墨尔本一辆公交车在西门大桥（West Gate Bridge）上起火，导致所有车道被迫关闭。

火灾导致交通高峰期的混乱，警方表示，原因尚未确定。
维州警方发言人表示，没有人员受伤，火灾没有可疑之处。

维州消防救援局（Fire Rescue Victoria）称，救援人员到达现场后在20分钟内将火扑灭。

晚上7点前，两条车道重新开放，但紧急服务仍留在桥上，交通依旧受到延误影响。

与此同时，周一晚7点左右，悉尼北部Brookvale一仓库发生大火。

新南威尔士州消防和救援局（FRNSW）共派出16辆消防车（包括3辆高空云梯消防车）及50多名消防员对火灾进行扑救。

据了解，起火的建筑内有很多设施，包括了轮胎和机械维修车间，使人们担心烟雾中可能含有有毒的化学物质。
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起火的仓库内存有轮胎等材料，消防部门担心火灾烟雾会含有有毒物质。Source：FRNSW
火灾现场的视频中显示，多辆汽车被大火和掉落的碎片损毁。消防员戴着呼吸面罩，建立了一个防御圈，进行扑救。

目前尚无人员伤亡报告。

当晚，附近居民被敦促留在室内并紧闭门窗，以防可能的火灾烟雾的影响。

火灾原因尚未确定。

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Published 11 July 2023 10:41am
Updated 2h ago 12:12pm
Source: SBS

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