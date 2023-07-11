人工流产法规修改将于下月生效 药流将更加可及

从8月1日起，澳大利亚药品管理局（TGA）将允许没有专门证书的医生和药剂师开具终止妊娠药物，让澳大利亚的药物流产将变得更加可及。





在原有的规定下，MS-2米非司酮药物（在一些国家被称为RU486）只允许由获得专家认证的医生开具处方，然后由注册配药师提供。而在新规下，MS 2-step可以和其他药品一样开具。





这种药片用于意外怀孕的早期阶段。





而作为用药的额外的保障措施，该药品的产品信息中将包含一项警告，概述在何种情况下应将患者转介给医生。





医生和联邦政府对这一变化表示欢迎，但全科医生警告说，这不是终点，还需要做更多的工作增加开具处方的医保人员的数量。





澳大利亚皇家全科医师学院院长妮可·希金斯（Nicole Higgins）博士表示，此举将改善农村和偏远社区居民获得堕胎服务的机会。





“TGA的改革将使全澳女性有更多机会获得医疗堕胎服务，并将为提供这些基本服务的全科医生减少不必要的繁文缛节，”她表示。





“这些服务至关重要，它们必须是每个有需要的人都能负担得起和获得的，”希金斯说。





据专门从事生殖健康研究的SPHERE卓越研究中心称，每10名全科医生中仅有1人会开具堕胎药处方。





由于缺乏处方医生，30%的澳大利亚女性在当地无法获得堕胎护理，而在澳大利亚偏远地区，情况更为糟糕，半数女性无法在当地获得堕胎服务。





助理卫生部长（The assistant health minister）盖德·卡尼（Ged Kearney）对新规简化开药过程的努力表示欢迎。





“我们的政府最优先考虑的是加强初级医疗服务，并欢迎允许这些值得信赖的高技能医疗服务提供者在其执业范围内提供医疗服务的变革。”她说。





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