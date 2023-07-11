澳洲总理宣布将派遣预警机为乌克兰提供后勤支持

要点： 澳大利亚将部署一架E-7A“楔尾”预警机，该机将在乌克兰领空之外执行任务；

该机将有助于保护多国后勤中心，以确保这些中心向乌克兰提供军事和人道援助；

在北约年度峰会前，阿尔巴尼斯与德国总理奥拉夫·肖尔茨（Olaf Scholz）会面之后作出了这一宣布。

澳大利亚将部署皇家澳大利亚空军的一架E-7A“楔尾”预警机，为乌克兰提供后勤支持，但不会进入该国领空。





这种早期预警和控制飞机将有助于保护多国后勤中心，以确保军事和人道援助物资不间断地运入乌克兰。





这架飞机将在德国驻扎六个月，并在欧洲领空内执行任务。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，此次部署将包括来自澳大利亚的多达100名机组人员和支援人员。





周一，他在柏林向记者表示：“这表明澳大利亚致力于维护基于规则的国际秩序。”





该飞机将作为“库杜行动”（Operation Kudu）的一部分被派往乌克兰执行任务，该行动是澳大利亚国防部队在英国对乌克兰新兵进行培训的承诺。



澳大利亚与德国达成国防协议

此前，阿尔巴尼斯宣布，澳大利亚将根据一项价值10亿澳元的国防出口协议向德国出售本土制造的装甲车。





在于立陶宛举行的北约峰会前，阿尔巴尼斯在柏林会见了德国总理肖尔茨。





澳大利亚将向德国出售100多辆布里斯班制造的“拳师”重型武器运载车，这是澳大利亚史上最大的国防出口交易之一。





阿尔巴尼斯在柏林对记者说：“这不仅有利于我们的国防，还有利于我们的国家主权和经济。”





他表示，这批重型武器运载车的销售，对澳大利亚经济的贡献将超过10亿澳元。



澳大利亚对乌克兰的支持

澳大利亚总理与德国领导人的会谈预计将集中讨论制造业和清洁能源，以及印太地区的安全和乌克兰战争。





澳大利亚联邦政府最近宣布向乌克兰提供价值1.1亿澳元的一揽子援助计划，反对党对此声称澳大利亚的支持在减弱。





总理阿尔巴尼斯重申了澳大利亚对乌克兰政府和人民的支持。





他说：“这关乎着那些为捍卫民主和主权而斗争的乌克兰人民。”



阿尔巴尼斯在北约峰会上的会议

阿尔巴尼斯在欧洲为期三天的访问期间，将与新西兰总理克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）以及应邀出席北约峰会的日本和韩国的领导人会面。





“印太四国”领导人将讨论乌克兰战争以及该地区在欧洲的角色。





乌克兰驻澳大利亚大使瓦西尔·米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）感谢阿尔巴尼斯总理在支持乌克兰方面的领导作用，并表示乌克兰非常感激澳大利亚为他们提供的军事和人道援助。





米罗什尼琴科无法证实阿尔巴尼斯与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）之间是否会举行闭门会议，但他希望会面能够举行。





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