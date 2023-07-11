QS世界大学排名后续：大学可持续性和学生关系密切【观点】

最新QS世界大学排名（QS World University Rankings）出炉，澳大利亚有三所大学首次进入世界前20名。





本次排名，QS在原有的参考学术论文及学者和雇主的评价的基础上，引入了“重视国际研究和可持续性”（international research and sustainability）的新指标，用以衡量一所大学在处理社会和环境影响方面的可持续性做法。



西澳大学商学院副教授George Shan博士在接受SBS普通话采访时说，这次的QS世界大学排名的报道中多次引用了他和三位澳洲学者联合发布的研究报告：重视可持续性是否会影响大学排名？（Does sustainability reporting promote univeristy ranking? Australian and New Zealand evidence），但是此前，这份报告在投稿时却因为“可持续性”这个概念过于前瞻而在发表的时候几经周折。





那么，什么是大学的可持续性？大学的排名是否应该成为学子们选择学校的重要参考？对大学进行排名的方法是否科学？





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