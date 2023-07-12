今晨悉尼西南部发生一起火灾导致两人死亡

周三早上6：45左右，位于悉尼西南部Wetherill Park的Lily Road的一处房屋发生一起火灾，造成两名老人死亡。





新州消防和救援局（Fire and Rescue NSW）称，当时屋内只有两名住户，为一名81岁的老人和一名75岁的妇女。





救援局证实，火灾发生时，有邻居试图强行进入房屋内进行救人。



救援人员随后抵达并带出了这对夫妇，但两人已当场死亡。





新州消防和救援局总监亚当·杜伯里（Adam Dewberry）表示，调查仍在继续，救人的邻居正在接受医护人员的治疗。





“其中两名邻居因吸入浓烟接受了医护人员的治疗，一名邻居已被送往医院接受观察，”他说。





新州消防和救援局代理专员梅根·斯蒂夫勒（Megan Stiffler）说，死亡事件“悲惨地提醒人们”冬季家中的风险。





“我们必须确保每年对电热毯或加热器进行检查。”





“如果你的房屋安保性很强，你必须要知道逃生计划，必须知道钥匙在哪。”





代理专员斯蒂夫勒说，今晨起火的住宅没有有效的烟雾探测器，消防员不得不破开坚固的门进入受害者家中。





“邻居们试图进入，但家中所有的门窗都有防盗装置，如果没有消防救援队提供的合适工具，几乎不可能徒手进入。”





大火已被扑灭，调查人员正在调查起火原因。





警方已经让法医进入现场进行取证。





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