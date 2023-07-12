淘金者变球手：历史上的华人如何在澳式橄榄球中成绩斐然

要点： 中国球员参与澳式橄榄球已有140年的历史。

作家帕特里克·斯凯恩（Patrick Skene）的新书《天朝球赛：澳式橄榄球界的华人故事》记录了60名具有中国背景的澳式足球运动员的故事。

在白澳政策下，华人球员与原住民球员组建了一支新球队。

1882年，17岁的Henry George Chin Kit作为 Ironbark澳式橄榄球俱乐部（Ironbark Football Club）的球员参加代表本迪戈（Bendigo）联盟赛，对战Charing Cross俱乐部。没有人知道作为华裔的他，在当年是如何学会打澳式橄榄球的。





Chin Kit是跟随淘金热来到维州的广东台山移民的儿子，他也成为有记录以来，首位参与澳式橄榄球联盟（AFL）比赛且拥有华人血统的运动员。





长久以来澳式橄榄球都不会被认为与华人社区——这个澳洲最大的少数族裔群体之一有紧密的联系。





但是帕特里克·斯凯恩（Patrick Skene）的新书记录了140年来，一直在澳洲参与澳式橄榄球的华人运动员的故事。





在《天朝球赛：澳式橄榄球界的华人故事》（Celestial Footy: the Story of Chinese Heritage Aussie Rules）一书中，共讲述了60名具有华人北京的澳大利亚足球运动员的故事。





今年6月下旬，悉尼天鹅队（Sydney Swans）主办了一场以中国为主题的联赛，以吸引在澳的华人社区中参与到这项运动中。中国驻澳大利亚大使肖千为比赛投掷硬币开局。



澳洲振武馆龙狮团在悉尼中国主题比赛前展示他们的舞龙表演。Source: Ranky Law 同时，AFL在悉尼宣布，联盟将投资56万澳元在Hurstville和Paramatta建立AFL学校村试点模式，以支持这些社区对澳大利亚足球的接触和认识，尤其是Hurstville拥有大型华人社区。



作家帕特里克·斯凯恩（Patrick Skene）的新书《天朝球赛：澳式橄榄球界的华人故事》讲述华人与AFL的渊源。Source: Supplied Credit: Don Arnold/Getty Images 他告诉SBS中文，收集这些故事过程就是在打破人们对澳洲华人社区的刻板印象。



刻板印象认为最初华人只是来淘金的，没有真正参与澳洲本地生活，但是这些故事证明事实并非如此。 帕特里克·斯凯恩

19世纪中叶，澳洲的淘金热吸引了大批华人移民，金矿发掘地本迪戈、巴拉瑞特（Ballarat）不光成为了华人移民聚居地，也成为了华人参与澳式橄榄球历史的发源地。





1892年8月的一个午后，维州巴拉瑞特Goldfields的红狮酒店（Red Lion Hotel）门口聚集了大量穿着黑色长筒袜、扎着红色腰带、头上留着长长的辫子的华人运动员。





这是由当地矿工和菜农组成的两支澳式橄榄球队，他们正要举行一场史无前例的比赛——华人球队间的金矿联盟（Goldfield League）赛。





“在人群的欢呼声中，由六辆车组成的游行队伍将他们送上了尘土飞扬的街道，” 澳洲体育历史学家、 维多利亚大学（Victoria University）副教授Rob Hess这样描述当时的场景。





当时的媒体将这场比赛描述为“天朝球赛” （Celestial match）。



在维州的金矿时代，华人经常被澳洲的写作者称为‘天朝人’（Celestials）或‘太阳之子’（children of the sun）。 帕特里克·斯凯恩

这个词也是当地华人社区身份的象征，斯凯恩借用这个词作为他新书的书名。





如《天朝球赛》一书中介绍，19世纪末，维州经济蓬勃、繁荣，人口激增也让澳式橄榄球成为了在乡村地区凝聚社会的工具。





“天朝球赛”就是一个例子，这场球赛不仅让金矿联盟赛在巴拉瑞特地区受到欢迎，更是迅速扩散到了整个维州。



1928年，踢出射程最长的华人球手Les Kew Ming的照片被印在香烟盒上。Source: Supplied 由此，1900年代初，第一支华人澳式橄榄球队Rice Eaters在巴拉瑞特的中国城Golden Point诞生了。





但与此同时，澳洲对于非英国裔移民的排斥态度愈演愈烈。





1901年12月，《1901年限制移民法》（Immigration Restriction Act 1901）正式实施，专门限制非英国人移民澳洲。





这一官方实施的白澳政策让留在澳洲的华人成为“他者”，无法享有诸多公民权利。





“比如华人不被允许参与主要工会工作（key Union jobs），”斯凯恩说。





他在书中写道，根据昆士兰大学（Queensland University）地理科学荣誉研究员Siqin Wang博士的说法， 在19世纪40年代至1901年间，大约有10万人从中国进入澳洲， 但是到第二次世界大战开始前，在这片大陆上的澳洲华人却锐减到不足1.5万人。



1908年，Wally Koochew与Carlton队队员们的合影。Source: Supplied “澳式橄榄球一直被认为是一项盎格鲁-凯尔特人的运动，” 斯凯恩告诉SBS中文，在公开种族歧视的白澳政策下，澳式橄榄球中的歧视也是社会的缩影。





他说：“1908年，当华裔运动员Wally Koochew被选入Carlton俱乐部时，一名俱乐部成员勃然大怒并申请撤销自己的会员资格，因为他认为选一名华人入队是对白澳政策的死亡打击。”





但令人惊讶的是，在持续了72年的白澳政策下，华人社区对于澳式橄榄球的参与度却出人意料的高。





斯凯恩的调查发现，在1901年至1973年间，至少有100位拥有华裔血统的运动员参与了澳式橄榄球联盟的比赛。





相较之下，板球、橄榄球（Rugby）、足球在同时期内都各仅有一名华裔运动员参与。



至今为止，澳式橄榄球都是在澳洲华人社区中最受欢迎的运动……很少有人了解这一点。 帕特里克·斯凯恩

当悉尼和墨尔本的华人在白澳政策下不得不被限制在唐人街时，在北领地的达尔文，华人“却是社区的中心”，斯凯恩说。





“当澳式橄榄球比赛来到达尔文时，华人几乎是直接参加的，”他解释道。





斯凯恩表示，1926年，达尔文的白人运动员脱离原住民球员成立自己独立的联盟，是30名华人运动员从达尔文足球俱乐部（Darwin Soccer Club）转移到了澳式橄榄球，与原住民球员共同组建了达尔文水牛队（Darwin buffaloes）。





他们形成了自己的联盟——达尔文澳式橄榄球联盟（Darwin Football League）。



1950-1951年的达尔文水牛队队员合影。 “我感受到这些华人球员和原住民社区建立了强烈的亲缘关系和亲近感，以至于他们觉得，在面对一个被迫分离的联盟和所谓的更低的‘肤色标准’的情况下，自己有责任帮助他们（原住民球员）继续他们所热爱的运动，” 斯凯恩补充说。





他在调查中还发现，华人运动员在这项运动中表现突出并获得荣誉并不是近些年才有的事。





早在1896年，一名叫Billy Wong的华裔运动员就赢得了维州Mooroopna俱乐部的最佳球员称号。





更具传奇色彩的是，90年后，与他同名的、在同一个小镇的同一家俱乐部再次赢得最佳球员奖的Billy Wong正是他的曾孙。



2019年，Billy Wong被选入Goulburn Valley联盟名人堂。他说：“我的名字能和其中一些球员放在一起是一种荣誉。有很多人和我一起打过球，也和我打过球。能够入选是一种荣誉。” Source: Supplied Credit: Rodney Braithwaite/Shepparton News 华人在澳式橄榄球中的参与和荣耀不仅仅局限于维州，更遍布全澳。





1980年西澳洲橄榄球联盟（WAFL）赛季开始时，西珀斯红雀队（West Perth Cardinals）迎来了该俱乐部有史以来最年轻的队长——23岁的Les Fong。



Les Fong无疑是所有球员中最伟大的一位。 帕特里克·斯凯恩

“这是一段长达140年被掩埋的历史，囊括了很多历史时刻，却没能与现在依旧拥有华人血统的球员们联系在一起，” 斯凯恩说，“事实上，这段历史串联了这项运动140年的历史，我认为这确实是澳洲历史上非常重要的故事。”





2017年5月14日，阿德莱德港（Port Adelaide）队和黄金海岸太阳（Gold Coast Suns）队在中国上海举办了历史性的比赛，将澳式橄榄球和澳中外交关系串联在了一起。





而6年前站在上海江湾体育场上的就有阿德莱德港的球员Brendon Ah Chee。





他的曾曾祖父Owen Ah Chee是来自广东的移民，在1885年帮助建立了西澳的小镇Derby。





在Owen Ah Chee迎娶了原住民女性Nellie后，Ah Chee家族在澳洲生根发芽。





而他想不到的是，历史又将他的第五代孙经由一项澳洲的运动重新带到中国。





在《天朝球赛》中，Brendon说到：“这是一件美妙的事，我很想告诉他，我们很感谢他为Derby所做的一切，我们把他的姓氏保留了下来，也将继续自豪地继承他的姓氏，并传承下去。”





2017年上海的比赛吸引了大约6000名澳洲观众前往上海观看比赛。





“我认为历史上，从来没有出现过如此大规模的澳洲人到中国旅游的情况，”斯凯恩说。





澳式橄榄球联盟还于2019年在上海举办了圣基尔达（St Kilda）队对战阿德莱德港队的积分赛。





这一年度国际联赛因新冠大流行中断至今。





今年6月下旬，悉尼天鹅队（Sydney Swans）主办了中国主题联赛，以期在澳洲的华人社区中推广这一项澳式运动。中国驻澳大利亚大使肖千为比赛投掷硬币开局。





为期三年的“未来之星计划”将格外挑选一些华人新兴球员，将能获得AFL和悉尼天鹅队发展教练的专门辅导课程。





斯凯恩很肯定地说：“我相信会有越来越多的华人澳式橄榄球爱好者的。”





虽然目前为止还没有任何数据支持他的想法，但是作为一个多元文化推广从业者，斯凯恩对自己的观察充满信心：“华人澳式橄榄球爱好者要比橄榄球联盟或其他任何运动的支持者都多。而且它已经是一个被证明过的成熟的外交平台。”





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