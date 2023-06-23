中国驻澳大使肖千将出席中国主题AFL比赛

中国驻澳大利亚大使肖千将于本周六（6月24日）出席在悉尼举办的以中国为主题的澳式足球联赛（AFL）。该场比赛由悉尼的天鹅队（Swans）对战西海岸老鹰队（West Coast Eagles），希望能在澳洲的华人侨民中发展这项澳洲特色运动。





澳中双方的高级官员也将出席。除了肖千外，包括中国驻悉尼总领事周立民以及中澳商业和贸易界的高级人士的中方代表团都将出席在悉尼体育馆（SCG）举行的赛前活动。





AFL候任CEO迪伦（Andrew Dillon）将出席活动。





比赛前，肖千将投掷硬币为比赛开局。





这不是AFL第一次试图在华人中推广这项运动。2017-2019年，阿德莱德港（Port Adelaide）队与圣基尔达（St Kilda）队以及黄金海岸（Gold Coast）队在上海进行了三场积分赛，2020年大流行导致这些比赛被取消，至今仍未恢复。





华人作为澳洲最主要的少数族裔之一，被认为在AFL比赛中的参与度不成比例地少。作家斯凯恩（Patrick Skene）的新书Celestial Footy: the Story of Chinese Heritage Aussie Rules也将在比赛前夜推出，探讨从巴拉瑞特（Ballarat）的金矿开始，华人参与AFL鲜为人知的历史。





斯凯恩表示，没有多少人了解华人参与AFL的历史，但是根据他的研究和考察，他发现了数以百计的例子证明了华人在历史上积极参与这一澳式运动。





“我还认为，通过澳式足球，我可以探索澳大利亚华人的历史和生活经验，并尝试了解当时作为一个澳大利亚华人的感受，”他说。





天鹅队主席普里达姆（Andrew Pridham）告诉《时代报》（The Age）:“我们想尽一切努力向尽可能多的华裔展示比赛，欢迎他们来到俱乐部，并让他们有机会成为澳大利亚本土比赛的一部分。”





“这是第一场比赛。正如这些事情所发生的那样，它们随着时间的推移而获得动力。作为一个俱乐部，我们将热衷于发展，并使其成为我们极具识别度的比赛。”





这场以中国为主题的比赛是天鹅队的主席科莱斯（Richard Colless）的策划，他说灵感来自于调研，因为研究发现澳大利亚的华人感到与更广泛的社会部分脱节。





科莱斯告诉《时代报》：“开始是因为一些人认为我们应该做一些事情来说明华人是澳大利亚社区和澳大利亚文化的一个基本组成部分。”





AFL的CEO麦克拉伦（Gillon McLachlan）表示，联盟“很希望”未来能有华人AFL明星。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



