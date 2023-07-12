【正在行动】您如何看待北约向亚太地区扩展影响力？

周二，为期两天的北约峰会在立陶宛的维尔纽斯开幕。土耳其和匈牙利明确表态，将支持瑞典加入北约。





芬兰已于今年4月加入北约。自俄罗斯入侵乌克兰以来，长期保持中立的瑞典和芬兰申请加入北约。





北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约领导人已经同意，在条件满足时，允许乌克兰加入北约。





斯托尔滕贝格说，乌克兰加入的路线图已经确定。





他说：“我们重申，乌克兰将成为北约成员国，并同意取消对成员国行动计划的要求。这将使乌克兰加入北约的途径从两步走变成一步到位。我们还明确表示，我们将在盟友同意且条件得到满足时向乌克兰发出加入的邀请。这对乌克兰来说是一个强有力的一揽子计划，也是乌克兰加入北约的明确途径。”





另外，北约可能在日本设立办事处也是这次北约峰会的重要议题之一。





在6月初，《日经亚洲》报道称，北约将升级与日本、韩国、澳大利亚与新西兰的伙伴关系，并拟将在东京设立办事处，以此为强化该组织在印太地区合作的枢纽。





中国曾对北约有意在东京设处表达不满，称亚太地区不欢迎所谓“集团对抗”，并呼吁日本考虑到其“侵略的历史”，在军事安全问题上应格外谨慎。





今年的北约峰会召开前，澳大利亚前总理保罗·基廷抨击了北约，并警告称，北约可能向亚洲扩张。





反对党内政事务发言人詹姆斯·帕特森抨击了基廷，并表示，他支持总理参加北约峰会，并说北约应该讨论印度-太平洋地区的局势，因为中国的影响力在上升。





澳大利亚国立大学战略研究荣誉教授保罗·迪布表示，澳大利亚需要关注中国的潜在威胁。





他说：“尽管在乌克兰问题上尽我们的力量，并做出相当大的努力很重要，但当迫不得已时，就像乌克兰战争对欧洲安全的威胁一样，如果中国入侵台湾，我会告诉你我们应该关注哪里。那不会是欧洲。”





在本期节目中，听友们就北约可能向亚洲扩张表达了看法。请您点击收听详细内容。



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