储备银行明年起降低利率调整频率 行长洛伊任期将于九月结束

澳大利亚储备银行（RBA）决定将每年召开的利率调整会议数量从11次减少到8次。





储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）在周三的讲话中表示，这将使该行有更多的时间详细研究问题。





他概述了储备银行在接受相关审查后，将从2024年2月份开始引入的一系列运作方式改革，包括解决利益冲突问题和营造更加开放的文化。





洛伊称，目前还不确定是否会保持利率不变，但储备银行可能会再次加息。





他说：“为了在合理的时间内使通胀回归目标水平，可能需要进一步收紧政策。”





“是否需要这样做将取决于经济和通胀如何演变。”





洛伊补充道，储备银行董事会在8月1日的会议上将有一份更新的经济预测报告。





他为储备银行的加息决定进行了辩护，称该政策正在发挥作用，但降低通胀的效果有一定的滞后。



在上周的董事会上，储备银行选择将利率稳定在4.1%。





西太平洋银行首席经济学家比尔·埃文斯（Bill Evans）表示，暂停加息的决定似乎并未引起消费者的共鸣。





他说：“值得注意的是，大多数评论人士将RBA在7月份的决策视为暂时性的暂停。”





他还指出，当RBA在4月份将利率保持稳定时，也出现了同样的情况，这被证明是一个短期的暂停，而不是加息周期的结束。





总体而言，西太银行-墨尔本研究所（Westpac-Melbourne Institute）消费者信心指数从6月份的79.2上升至7月份的81.3，其中大部分改善是在通胀大幅回落后发生的。





澳大利亚统计局公布的5月份月度消费者价格指数显示，通胀率从4月的6.8%下降至5.6%。





国库部长吉姆·查莫斯（Jim Chalmers）早些时候表示，对储备银行进行改革是为了增强其独立性。





他在墨尔本对记者表示：“储备银行的审查和行长的任命并不是为了削弱其独立性，而是为了增强其独立性。”





洛伊的任期将于9月结束，随后当局将任命一位新的行长接任。





With additional reporting by AAP.





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