【观点】“加息还会继续” 投资置业需谨慎

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莫纳什大学经济学院的教授史鹤凌认为加息可能还会继续，根据近期经济情况来看，除非资金富足，此时并非是贷款进行不动产投资的最好时机。

六月初，澳大利亚储备银行将现金利率提高至4.1%，面对一年来12次的快速加息，莫纳什大学经济学院的教授史鹤凌认为加息很可能还会继续。

在加息步履不停的状况下，我们同时也看到在SBS五月底的一篇报道中，澳大利亚的房产中介表示，相比往年，在最近咨询购房的中国买家数量增加了两到三倍。

除了本身资金富足的置房者之外，许多因去年技术移民签证放开拿到澳大利亚永居的新移民也向SBS中文表示“与其交房租不如还房贷”。
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根据澳大利亚统计局目前的数据，全国范围内都出现了租金上涨的现象，租金中位数也水涨船高，悉尼和墨尔本的租金中位数分别为648和504澳元一周。

而面对近期众多有购房和投资需要的消费者，史教授认为除非资金富足，此时并非是贷款进行不动产投资的最好时机。
现在澳大利亚的通货膨胀率是7%，还是远远高于联邦储备银行的2%到3%目标，所以我认为加息还会继续。
史鹤凌，莫纳什大学经济学院教授
与加息同步出现，共同带给澳大利亚华人群体冲击的，还有最近人民币的贬值。

那么人民币为什么会贬值？是否还会继续贬值？

什么又是一个合适的投资比例呢？人们应该如何提高自己的抗风险能力呢？

请点击收听采访。

（本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）

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