RBA加息至4.1% 房贷持有者不堪重压

悉尼Mascot的People's Pantry的志愿者们正在为这一周的食物救济做准备，他们正在包装明天开始发放的礼篮。





艾莉森·利德（Alison Leader）是其中一位提供帮助的人。





她说：“就食物及普遍的财务缺乏保障而言，冬季是一个非常艰难的时期。人们正面临着更高额的账单，人们因疾病而尤为艰难。”





生活成本的飙升，对那些需要帮助的人和那些提供帮助的人都造成了打击。





通货膨胀加上利率上升，意味着许多捐赠必需品的人不得不减少捐赠。





利德说：“所以那些以前有能力捐赠的人在很多情况下不再有能力捐赠。因此，这对我们向社区提供食品救济的能力产生了连锁反应。所以这是一个很大的问题。”





而周二的消息一经公布，意味着借贷人并未得到任何缓和。





储备银行已将现金利率提高了0.25%至4.1%。





这是自去年5月以来的第12次加息，加息步伐仅仅在今年4月暂停过。





目前澳大利亚的现金利率处于2012年4月以来的最高水平。



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国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）承认这对许多人来说是艰难的一天。





他说：“我认为在社区中，处于压力之下的人们会发现难以应对这一决定，他们需要帮助来理解它。”





财务援助热线已经被寻求支持的电话淹没了。





关于抵押贷款压力的报告正在成为主流。





克莱尔·塔康（Claire Tacon）是墨尔本消费者行动法律中心的一名金融顾问。





她说：“在维多利亚州，抵押贷款压力首次成为他们打电话给我们的主要问题。我们肯定有人说，他们不吃饭，你知道，医疗费用，你知道，不买、不看医生、不买他们需要的药。”





储备银行行长洛伊（Philip Lowe）警告说，通货膨胀可能攀升的风险增加。





在截至4月的一年中，通胀率近7%，高于2%至3%的目标。





他写道，这次进一步提高利率是为了增强民众信心，即通货膨胀将在合理的时间范围内回到目标。



加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）的首席经济学家王苏琳（音译自Su-Lin Ong）如是表示：“我认为储备银行发出的重要信息是，如果通胀率不降下来，并且变得顽固且保持在高位，这将对经济造成很大的损害。”





同样让储行董事会担忧的是，上周公平工作委员会决定提高250多万工人的行业工资标准。





董事会说，只要经济生产力提高，工资增长不会危及那个想要实现的低通胀目标。





储备银行行长上周淡化了上月联邦预算的影响。





但影子国库部长安格斯·泰勒（Angus Taylor）将加息完全归咎于工党政府。





他说：“这是工党所决定的利率上升，这个加息属于政府。很明显，通货膨胀是来自堪培拉，而不是来自克里姆林宫，也不是来自其他地方。”





对此，国库部长给出了强有力的辩护，他反驳了政府推动提升工资将刺激进一步价格上涨的说法。





“无论是储备银行、国库部秘书长还是公平工作委员会，他们都明确表示没有看到经济中的工资价格螺旋上升。因此，本次加息不是因为预算案，也不是因为拿最低工资的人工资太高。”



