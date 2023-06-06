【SBS新闻快报】再涨息！澳储备银行将官方利率上调至4.1%

在澳大利亚储备银行（RBA）选择将国家的官方利率提高到4.10%之后，澳大利亚各地的抵押贷款持有人将面临更多的还款痛苦。





在周二的6月会议之后，储备银行宣布现金利率将上升0.25个百分点，从3.85%上升到4.10%。





这是继5月份上调0.25个百分点后现金利率创下的11年新高，是自 2012 年 4 月以来的最高现金利率。



2021年10月至2023年6月澳大利亚现金利率的变化。 Source: SBS / Ken Macleod 今年5月份的加息之前，4月份有一次暂停加息，因为储备银行了解到其一系列加息对经济的影响。





2022年4月，澳大利亚的官方利率处于0.1%的历史低位，但在2022年5月，储备银行开始了一系列的加息活动，以努力抑制通货膨胀。





澳大利亚统计局的最新数据显示，在截至2023年4月的12个月里，消费者价格指数（衡量通货膨胀的指标）为6.8%。



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储备银行对消费者价格通胀的目标范围是2%至3%。





国库部长吉姆查默斯（Jim Chalmers）于今天下午三点召开新闻发布会，此刻正在堪培拉发表讲话，以回应储备银行的最新加息情况。





他重申了储备银行行长菲利普·洛维（Philip Lowe）上周在参议院预算会议上提出的观点，后者当时称联邦预算并未增加经济中的通胀。





查默斯表示：“今天的加息不是因为预算，也不是因为领取最低工资的人的工资太高，这次加息是因为通货膨胀比任何人预料得都持续得久。”





他还称：“我们在预算中采取了果断行动来解决生活成本压力……储备银行行长明确表示他的预算正在减轻通胀压力。”



这对澳大利亚人来说是艰难的一天。 - 国库部长吉姆查默斯（Jim Chalmers）

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