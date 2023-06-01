【SBS新闻快报】昆士兰旨在帮助租户的法律新规恐适得其反

昆州租户权益倡导组织对旨在阻止租金价格反复上涨的新法律提出了警告，称这些改革可能导致更多租户被驱逐。





目前，昆州法律规定房东可以每6个月涨租一次。





而根据即将于7月1日生效的新规，房东12个月内只能涨租一次，除非租户离开，而新住户可以合法地被收取新涨的租金。





即使租户愿意支付涨价后的租金以保留住所，新法律也限制了他们的选择权。





这些法律的制定旨在帮助解决日益严重的可负担房屋短缺问题，但一些业内人士对其持批评态度，认为新法规的出台“缺乏咨询”。





权益倡导者表示，该新规存在漏洞，这意味着房东可以通过抛弃现有租户来赚取更多的钱。





昆州副州长史蒂芬·迈尔斯（Steven Miles）在4月宣布新法律时说：“这些修正案将使昆州与其他澳大利亚司法管辖区保持一致，平衡了租户、房地产业主和投资者的权益，以维持租赁供应。”





然而，租户权益倡导者担心，立法中没有任何机制可以阻止房东在租约到期后驱逐租户，然后随心所欲地提高租金价格。





昆士兰房地产研究所（Real Estate Institute of Queensland）负责人安东尼娅·默科雷拉（Antonia Mercorella）说：“我们看到的是一项匆忙通过的立法。”





昆州影子住房厅长蒂姆·曼德（Tim Mander）则将新立法描述为“草率的决定”。





他说：“后果就是好人被赶出了他们的家园。”



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新任住房厅长梅根·斯坎伦（Meghan Scanlon）否认该法律在鼓励驱逐。





斯坎伦说：“我不认为该法律会产生这样的作用。”





昆州租户协会（Tenants Queensland）呼吁进一步改革，包括租金上限和禁止房东在租约到期后终止租赁。





协会负责人卡尔（Penny Carr）表示：“如果租户履行了所有义务，他们应该能够在租赁住所中感到安全，不会受到不公平或武断的驱逐。”





住房厅长斯坎伦则表示，将对新法律进行“非常密切”的审查，以揭示任何“不利影响”。





她周四说：“与任何改革一样，我们将确保对此进行审查，并确保其达到预期效果。但如果有人利用市场、利用我们社区的弱势人群，那将是非常令人失望的。”





但她拒绝承诺租金上限或立法规定保护租户不在租约期满时被驱逐。





她说：“我们需要确保释放（住房）供应。这是我们目前关注的重点。”





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