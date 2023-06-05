【SBS新闻快报】新州警方捣毁悉尼华人区涉嫌非法赌博窝点

据《每日电讯报》报道，隶属于有组织犯罪调查组的赌场和赛马调查部探员们在悉尼内城一华人聚居区发现了涉嫌赌博场所。





在治安与防暴小组的帮助下，调查人员今年早些时候在Ultimo的Mountain Street的一个地址执行了搜查令。





在搜查过程中，警探们发现该场所内正在进行涉嫌博彩活动，场所内设有一个接待区，多张麻将桌和一个指定的扑克室。





警方发布的现场照片显示，牌桌上放有大量筹码、扑克牌、多部手机，以及华人常喝的王老吉以及北冰洋汽水等饮品。





一些物品已被查封，将进行进一步的法庭取证检查，其中包括手机和与调查相关的文件。



警方发布的现场照片显示，牌桌上放有大量筹码、扑克牌、多部手机，以及华人常喝的王老吉以及北冰洋汽水等饮品。 警方还发现了多项违反许可和建筑规范的行为，并发现了一名非法移民，已被移交给澳大利亚边境执法局（ABF）。





根据澳大利亚统计局2021年人口普查数据，Ultimo区人口7410人中，华人居民占比最高，为31.4%。





在有组织犯罪小组打击非法博彩和赌博、监管赌场和发现地下活动场所的同时，警探们还发现了一些更为不寻常的非法盈利方式。





“我们还调查比赛操纵，其中一个比较有趣的案例是有一名男子承认在匈牙利操纵乒乓球比赛，”警方高级督察彼得·福克斯表示。





“有组织犯罪的真正定义是一群人为了权力、利润或影响力而策划有组织的犯罪活动。”





“这（乒乓球博彩）是一个较低端的规模，组织匈牙利和全球各地的乒乓球选手故意输掉比赛或达到某个特定的分数，并在这里投注，获得大量赢利。”





“所以我们不会对任何事情视而不见，我们针对各个层面。”





“有组织犯罪无国界，因此我们与跨国界和海外的同行合作，我们也没有国界。我们与各国都保持着良好的合作关系。”





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