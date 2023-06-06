脑膜炎或在数小时内致命 其症状有哪些？

一名来自悉尼的50多岁的女性在感染脑膜炎球菌后去世，另外两人正在康复中，一名为来自悉尼的青少年，另一名为来自中央海岸地区的60多岁的患者。





新州今年已报告了19例脑膜炎病例，当局敦促人们注意其感染症状。





新州卫生部主任克里斯汀 · 塞尔维（Christine Selvey）周一表示，脑膜炎虽然罕见，但若不及时治疗，可在数小时内致命。



脑膜炎的症状是什么？

塞尔维表示：“脑膜炎可能非常严重，但早期治疗可以挽救生命，因此早期识别症状非常重要。”





“我们敦促新州的居民密切关注其症状，即使他们已经接种过疫苗，如果有疑虑，也应及早寻求医疗帮助。”



脑膜炎是罕见的疾病，若不及时治疗，可能在几小时内致命，新州卫生部主任克里斯汀·塞尔维（Christine Selvey）周一表示。来源：AAP / Joel Carrett Source: AAP / Joel Carrett 脑膜炎的症状包括：



突然发热



头痛



颈部僵硬



疲劳



关节或肢体疼痛



恶心和呕吐



对强光的厌恶



婴儿高声哭泣



出现在其他症状之后或疾病进展晚期的一片红紫色斑点或淤伤。

脑膜炎是由什么引起的？

维州政府的Better Health Channel解释说，脑膜炎是由一种称为脑膜炎球菌（也称为流脑菌）的细菌引起的。





引起该疾病的细菌只通过人际传播，比如“与感染者鼻后部和喉咙的分泌物进行持续地亲密接触”而传播。





脑膜炎球菌“自然地存在于大约10％的人口的鼻后部和喉咙中，而不引起疾病”，这些人被称为“携带者”，他们可以将疾病传给他人。





Better Health Channel指出： “在少数人中，细菌的特定菌株突破喉咙的内衬，进入血液，引发脑膜炎。”



谁最容易感染脑膜炎？

任何人都可能感染脑膜炎，但5岁以下的儿童和15至25岁的年轻成人最容易受到感染。



是否有治疗脑膜炎的方法？

由于脑膜炎可能致命，预防接种是最好的选择。





国家免疫计划提供了免费的流脑疫苗接种时间表，涵盖了A、C、W和Y菌株，适用于12个月大的儿童。





中学十年级（或与之年龄相当）的学生可以参加免费的脑膜炎ACWY菌株学校接种计划。15至19岁的年轻人，如果在学校还没有接种过疫苗，可以通过免疫提供者接种疫苗。





该计划还对尚未接种疫苗且年龄在20岁以下的人，提供免费的补种疫苗。





患有脑膜炎的患者需要在医院紧急接受抗生素治疗，该治疗通常始于确诊之前。





感染可以迅速发展，即使接受抗生素治疗，侵袭性脑膜炎也会导致约5％至10％的病例死亡。





新州卫生部敦促任何有症状的人立即前往急诊科或家庭医生寻求医疗帮助。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



