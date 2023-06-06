塔利班允许澳大利亚战争罪调查人员进入阿富汗

塔利班表示他们准备协助澳大利亚执法机构调查阿富汗的战争罪行，前提是需他们相信这次调查是“诚实的”。





这个强硬的激进组织本身正受到国际战争罪行和反人类罪的调查，他们还声称将确保澳大利亚的赔偿款能够顺利到达阿富汗受害者手中。





但一位阿富汗裔律师和人权活动家警告说，支付赔偿将使受害者成为“野蛮的...恐怖组织”（指塔利班）的主要目标，他呼吁阿尔巴尼斯政府将受害者带到澳大利亚。





特别调查官办公室和澳大利亚联邦警察（Australian Federal Police，AFP）正在调查与阿富汗相关的大约40起战争罪行指控。尽管特别调查官办公室警告说，塔利班的统治意味着无法进行现场调查。



目前，一位塔利班高级官员告诉SBS新闻和SBS普什图语广播，该组织可以允许澳大利亚调查人员进入阿富汗。





特别调查官办公室一直严格保密有关其正在进行的调查细节。





但塔利班发言人扎比胡拉 · 穆贾希德（Zabihullah Mujahid）坚称，在允许澳大利亚调查人员进入之前，澳大利亚当局需要说明调查的对象是谁。





他在接受SBS普什图语广播采访时表示：“如果伊斯兰酋长国（Islamic Emirate）相信澳大利亚调查机构是诚实地调查这些罪行，他们将考虑协助调查。但我们目前还没有这种信任。”





塔利班将自己称为阿富汗伊斯兰酋长国。





穆贾希德补充说：“在我们认为该调查是真诚的且我们的政府部门知道此事之后，我们将为调查团队提供便利。”



塔利班回应对本·罗伯茨-史密斯（Ben Roberts-Smith）诽谤审判判决

2020年的布雷雷顿报告（The 2020 Brereton report）发现有可信的证据表明，澳大利亚特种部队（SAS）在阿富汗犯下了39起谋杀案，上周联邦法院的诽谤判决再次引起了对这些指控的关注，判决称关于维多利亚十字勋章获得者本·罗伯茨-史密斯谋杀无武装平民的新闻报道基本属实。





穆贾希德表示塔利班对这个案件进行了观察，但将本·罗伯茨-史密斯的判决视为“象征性”的。





他表示，这些事件不只涉及“一个士兵”。





他说：“如果这是为了正义和调查曝光的罪行，并让人们了解到这一点，那是一件好事。”



在阿富汗进行调查“困难但可能”

布雷雷顿报告没有指名澳大利亚士兵作为涉嫌战争罪行的人，尽管《九号新闻》纸媒报道称，罗伯茨-史密斯是三名正在接受特别调查官办公室调查的前特种部队军官之一。





澳大利亚国际司法中心（Australian Centre for International Justice）执行主任和首席律师拉万 · 阿拉夫（Rawan Arraf）表示，即使在塔利班夺权之前，进入潜在犯罪现场也很困难。





她说：“调查几十年前发生的事件总是很复杂的……但调查人员还有其他方式来了解更全面的情况。”



拉万·阿拉夫说，战争罪调查是“困难的“，但并非不可能。 Credit: Defence 阿拉夫对特别调查官办公室的成立感到“鼓舞”，她表示该机构正在不断增长专业知识并严肃对待指控。





但是，如果没有明确的准入指示，她表示任何刑事调查很可能会严重依赖来自“勇敢的”前特种部队的证词。





她说：“我们也知道，在其中一些特定事件中，你们有视频记录……而且至少在本·罗伯茨-史密斯的诽谤审判中，我们看到了来自阿富汗证人非常有说服力的证据。”





“这是困难的，但我认为是可能的。”





特别调查官办公室告诉SBS新闻，他们不对行动事宜发表评论。国防部发言人表示，该部门支持特别调查官办公室的调查，并强调该调查是独立进行的。



赔偿可能使受害者成为“塔利班的目标”

布雷雷顿报告建议在确定刑事责任之前向阿富汗受害者提供赔偿，而澳大利亚政府尚未采取行动。





然而，由于塔利班重新掌权，这一过程变得复杂。不过，穆贾希德声称该组织将确保澳大利亚的赔偿款项到达阿富汗受害者手中。





他说：“提供赔偿的团队可以直接去乌鲁兹甘省（Uruzgan Province），我们将确保他们的安全。”他指的是澳大利亚军队驻扎的阿富汗省份。



驻悉尼的律师和人权活动家阿雷佐·萨菲警告说，目前对涉嫌战争罪的受害者进行赔偿太危险了。 悉尼的律师和人权活动家阿雷佐 · 佐伊 · 萨菲（Arezo Zoe Safi ）警告说，目前赔偿所谓战争罪行受害者的做法太危险。





然而，悉尼的律师和人权活动家阿雷佐·佐伊·萨菲表示，激进组织“毫无信誉可言”，并警告称在其“贪婪贪财”的统治下提供赔偿是非常危险的。





她告诉SBS新闻：“我们现在由一个恐怖组织控制……他们将找到这些家庭。他们会知道有经济赔偿。他们会去寻找他们，杀害他们，迫害他们，然后获得这些赔偿金。”





萨菲敦促联邦政府，改为通过其人道主义计划，为受害者家庭提供前往澳大利亚的途径。



她说：“对于这些将成为首要目标的家庭来说，这可能是政府能为他们所做的最好的事情。”





阿拉夫表示，国防部对赔偿问题一直保持“骇人听闻的沉默”，她强调赔偿不一定必须是金钱形式。





她说：“受害者可能需要其他形式的补救和赔偿……其中一种方式是纪念已经发生的事件。”





“还有其他形式的赔偿可供受害者选择，他们需要被咨询，了解他们更偏好的方式。”





塔利班本身正接受国际刑事法院（the International Criminal Court）对战争罪和反人类罪的调查，该调查还涉及前阿富汗政府官员和外国部队的指控。





但国际刑事法院去年宣布将优先处理对塔利班的指控，其中包括非法杀戮、强迫失踪和其他严重虐待行为，尤其是针对妇女、前政府官员和记者。





穆贾希德没有明确承诺与国际调查合作，他暗示这可能是一个“阴谋……有利于某一方”。





澳大利亚国防军成员可以拨打国防全天支援热线电话1800 628 036。





或拨打1800 011 046 以获得Open Arms为现役和前任国防军成员及其家属提供的免费和保密的咨询和支持。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



