澳大利亚家庭交通成本增加近7.4% 远高于同期消费物价涨幅

澳大利亚汽车协会（AAA）周一发布了最新的交通负担指数报告，报告指出，在2023年第一季中，澳大利亚一般家庭的交通成本增加了近7.4%，远远高于同时期消费物价1.4%的增长。





由于新车利率飙升、保险费、服务和轮胎价格上涨，澳洲家庭年度交通负担增加了1509澳元，达到了23213澳元。





全澳范围内的悉尼的总体交通成本最高，达到每年26562澳元；霍巴特的交通成本在首府城市中最低，为20311澳元。而布里斯班则被认为是公共交通平均价格最昂贵的城市。





相比上一季度，各首府城市的唯一排名变化为珀斯超越了阿德莱德，位列第五，而阿德莱德则居第六位。



澳洲平均家庭交通开支分配。 Source: SBS 全澳洲的首府城市中，布里斯班的交通费用的增幅最大，相当于每年增长了1788澳元，达到26027澳元。





布里斯班的汽车维修和轮胎费用每年也增加了约70澳元，不仅如此，布里斯班还是唯一一个公交票价是上涨的首府城市，让每年费用平均增加了89澳元。





虽然布里斯班平均每年的燃料支出减少了约31澳元，但是保险费却跃升至251澳元。现在，布里斯班家庭每周的总交通费用约为500.52澳元，与2022年最后一个季度相比，大约增加了34.39澳元。





在首府城市中，布里斯班的交通负担能力排名第二差，较高的成本和较低的收入意味着运行汽车和其他车辆需求约占家庭平均预算的18.2％。





交通成本上升第二快的是墨尔本，年度交通成本负担增加了1771澳元，达到26142澳元。





在墨尔本，平均每年的燃料支出下降了约89澳元。目前墨尔本家庭每周的总交通费用约为502.73澳元，与2022年最后一个季度相比，大约增加了34.06澳元。





在比较成本与收入时，墨尔本在八个首府城市中的交通负担能力排名第三，运行汽车和其他车辆需求约占平均家庭预算的17.5%。





和布里斯班一样，墨尔本的汽车维修和轮胎费用每年也增加了约70澳元，保险费用则增加了约317澳元。增长后的墨尔本成为了全澳整体交通费用第二高的城市，紧随悉尼之后。





首府城市中，阿德莱德是唯一一个交通保险费用下降的城市，家庭平均每年少支付146澳元。





不仅如此，熬得来的平均每年的燃料支出也下降了约89澳元，现在，阿德莱德家庭平均每周的总交通费用约为412.68元，与2022年最后一个季度相比，大约增加了24.15元。





在八个首府城市中，阿德莱德交通负担能力排名第六，如果比较成本和收入，运行汽车和其他车辆需求约占家庭平均预算的15.5％。





AAA总经理迈克尔·布拉德利（Michael Bradley）说，各级政府在当前的通货膨胀环境下制定政策时，必须考虑交通成本的压力。





“在澳大利亚人全面感受到生活成本压力的时候，持续上涨的交通成本的累积效应是一个沉重的负担，”他说。





“交通是家庭不可避免的重大开支，也是通货膨胀的主要驱动力之一。”





如果本周澳洲储备银行决定继续加息，对于澳洲家庭来说，交通成本的负担会更加沉重。





在四大银行中，只有澳新银行（ANZ）预测澳大利亚央行将在周二召开董事会时，会将现金利率上调25个基点至4.1%，而联邦银行（Commonwealth）、NAB和西太平洋银行（Westpac）的经济学家则都预计加息将暂停。





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