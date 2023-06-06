【SBS新闻快报】上周中国发生了什么？（5月29日-6月4日）

5月30日

联合国《消歧公约》委员会发布对中国的结论性意见，强调各项女性人权议题，同时表达对中国领导层缺乏女性的担忧。唯一进入现场的中国民间NGO代表，表示他们将“铁链女”等农村精神障碍妇女议题带进了联合国，参加了《残障公约》《经济社会文化权利国际公约》《消歧公约》三个人权公约审议。



女性援助之手 Credit: element envato 极目新闻记者赴贵州毕节调查教师溺亡事件，遭当地三名警察殴打。打人者离开时抹去记者车门把手上的指纹，被质疑手法老道，后经证实三人分别为县公安局地方派出所副所长，及两名警务辅助人员。事发后三人皆被处行政拘留十数日，副所长被免除职务。记者所调查的教师溺亡事件，为当地六名小学教师在河滩捡鹅卵石时，上游水电站突然放水，其中两名教师被冲走溺亡。有遇难教师家属称捡鹅卵石为学校安排，以装饰环境迎接上级领导检查。



该记者被打落的眼镜 据报道，有新证据表明TikTok 将欧美用户资料数据储存于中国， TikTok 首席执行官周受资（Shou Zi Chew）被质疑作假证供。 TikTok多个部门记录显示，数千名用户为获得TikTok 按流量发放的款项，向其提供社会安全码、税务识别码等个人敏感资料，而TikTok 处理相关财务支付事宜时，使用了母公司中国北京字节跳动的工具和数据库。同时，TikTok 将这些欧美用户的敏感资料，储存于中国员工有存取权的中国服务器。不过，周受资数月前却称，TikTok 取得的美国用户数据“由始至终都只储存在维珍尼亚州和新加坡的服务器”。对此，美国共和党参议院促请司法部展开调查，而TikTok 和北京字节跳动暂未作出任何回应。



TikTok首席执行官周受资

6月1日

中国百名女记者发起的“女童保护”公益项目十周年庆典上，“女童保护”发起人表示，北京众一公益基金会将出资20万元，与北京青少年法律援助与研究中心共同发起“法援蓓蕾”公益项目，试点对10名遭遇性侵的儿童进行法律援助。 十年来，“女童保护”团队自主研发了儿童防性侵课程儿童版、家长版、讲师版3个版本的教案。截至今年3月底，儿童防性侵课程累计考核通过11673名讲师，在全国31个省份面对面授课覆盖超过761万儿童、74万家长。该公益项目由全国百名女记者联合多家媒体单位与发起于 2013年6月1日，以“普及、提高儿童防范意识”为宗旨，致力于保护儿童，远离性侵害，该团队于数年后成立北京众一公益基金会。



The image is for representation only Source: Pixabay 江歌妈妈通过社交平台宣布，刘暖曦（曾用名：刘鑫）侵犯江歌生命权赔偿款69.6万元已全部执行到位，后续将把这笔钱陆续捐出。



6月3日

中国孕妇泰国坠崖案终审宣判，被告人丈夫俞某冬被判处有期徒刑33年零4个月。据此前媒体报道，2019年6月9日怀有身孕的王暖暖与丈夫俞某冬到泰国某国家公园游玩，期间两人并未发生争吵，在被询问“这辈子有没有生命遗憾”并给出否定的答案后，王暖暖被俞某冬从背后抱住并亲了一下，伴随着一句“你去死吧”，王暖暖被俞某冬推下34米高的悬崖。跌落崖底后，王暖暖身上17处骨折并流血，被好心人发现后送医。作为丈夫的俞某冬在医院对王暖暖进行24小时“看护”，出于自身安全的考虑，王暖暖无法第一时间说出事实真相。事发一周后，在确定得到保护并没有俞某冬在场的情况下，王暖暖向泰国警方报案并表示，是俞某冬将其推下悬崖。随后，泰国警方在医院将俞某冬抓获，并以谋杀未遂的罪名对其进行指控。王暖暖曾在2019年接受媒体采访时表示，“俞某冬有犯罪前科且欠债200万左右。”



6月4日

四川乐山市金口河区有林场发生高位山体塌方，截至当天下午已致14人遇难，5人失联。搜救工作仍在进行中。



2023年6月4日星期日救援人员在中国西南部四川省乐山县一个农村地区的山体滑坡后搜索一个区域。 Credit: Anonymous/AP/AAP Image 欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



