【SBS新闻快报】专家警告今冬或为“数十年来最糟雪季”

随着冬季来临，热爱滑雪的人们开始对雪季充满期待。但气象学家警告称，2023年澳大利亚的滑雪季可能是几十年来最糟糕的雪季之一。





位于科斯修斯科雪山国家公园各处的直播“雪景摄像头”截图显示，山坡上的积雪零零散散，给滑雪爱好者留下了一个不太理想的开幕周末。





而鉴于今年预测将出现厄尔尼诺现象，这将带来更温暖的天气和更少的降雪量，气象学家警告滑雪爱好者们要保持冷静。





气象局将澳大利亚的雪季描述为“变化莫测”，一个雪季内的状况可能从好变坏，然后再次变好，而这种转变可能仅在一天内发生。





有时我们会连续数月享受到厚厚的积雪覆盖，比如1964年和1968年；而在其他年份，山坡上的积雪几乎不足以覆盖草地，例如1973年和2006年。





但有时，一个天气事件可以让整个季节发生转变，比如2014年的“大雪灾”事件，仅不到一周的时间降下了大约一米的积雪。





尽管很难对雪季的长期情况进行预测，但气象学家们有一些窍门。





澳大利亚雪场覆盖的最佳衡量标准来自新州的Spencer Creek雪山，Snowy Hydro公司定期测量的积雪深度，与大陆上其他高山地区的降雪量密切相关。





1955年至2022年期间，在Spencer Creek测得的平均雪深略低于198厘米。在2022年，积雪深度达到232厘米。





气象学家还发现，印度洋和太平洋海洋温度的变化会影响降雪量，而降雪量又受到降雨和温度模式的影响。





而印度洋的表面温度，可以更好地预示澳大利亚是否会有一个丰收的雪季。



根据澳大利亚广播公司（ABC）气象学家汤姆·桑德斯（Tom Saunders）的说法，具体来说，负印度洋偶极子（IOD）事件会使降雪增加20%；然而，在正印度洋偶极子的年份，Spencer Creek的雪季高峰积雪深度要低26%左右。





2022年，澳大利亚经历了负印度洋偶极子，因此Spencer Creek的雪深高于平均水平。





气象学家说，厄尔尼诺和正印度洋偶极子是最糟糕的气候驱动因素组合。单独来看，它们分别会导致降雪量减少17％和15％。





据WeatherZone报道，这种组合自1960年以来只发生了八次，并导致Spencer Creek在1982年和2006年两年的降雪量不足100厘米。





其他主要影响因素是冷锋和低压系统的频率，这些因素无法提前预测超过两到三周；以及气候变化，在过去25年里，积雪深度和厚度正在降低。





桑德斯说，澳大利亚周围海洋的早期信号表明，2023年将是一个“贫瘠雪季”的年份。





他写道：“如果厄尔尼诺形成，这种情况目前被认为是有可能的，那么降雪量低于平均水平的可能性更高。”





“如果厄尔尼诺与正印度洋偶极子相结合，这正是目前的模型预测，那么今年可能成为数十年来最糟糕的雪季之一。”





不过，干燥的厄尔尼诺冬季也有其积极的一面，那就是晴朗天气频率增加，而这将在夜间带来更多霜冻，为造雪提供了有利条件。





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