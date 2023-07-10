走进澳洲“百岁以上老人俱乐部” 他们的长寿秘诀是什么？

要点: 新数据显示，与半个多世纪（54年）前相比，澳大利亚人的寿命延长了14年；

澳大利亚百岁老人的人数在增加；

专家表示，这项研究强调了随着年龄增长保持健康的重要性。

105岁的科林·瓦格纳（Colin Wagener）居住在阿德莱德，有着简单的老年生活健康哲学。





“我不是天才。我只是一个活了很长时间的普通人，”他一边说，一边准备为家人做一道菜——煸炒五香牛肉。





他补充道：“嗯，如果你喜欢某样东西，就去做吧。我从来不抽烟，只喝很少量的酒。”





他身体健康，非常喜欢体育运动，不是旁观，而是参与。



Colin Wagener says he has only in the last four months given up riding his motorbike, which has been a lifelong passion. Credit: Colin Wagener 多年来，科林一直热爱滑水、滑雪和机动车运动，直到100岁高龄，他仍能骑摩托车。





“我的座右铭就是继续活着，而且要保持活跃。换句话说，你不能整天无所事事，你得做点什么。”



澳大利亚人寿命延长趋势：一些人活到百岁及以上

科林是澳大利亚越来越多的百岁以上老人之一，这些数据被记录在澳大利亚健康与福利研究所发布的新报告中。





报告发现，澳大利亚人的预期寿命正在延长，达到100岁及以上的人数也在增加。



The median age at death increased by 11.5 years for males (to 79.6) and 10.9 for females (to 84.9) from 1964-2021. Credit: Australian Institute of Health and Welfare data analysis 该报告作者、澳大利亚健康与福利研究所的理查德·朱克斯（Richard Juckes）表示：“在过去的120年中，预期寿命平均每年增加三个月。也就是说，每过四年，预期寿命就会增加一年。”





在截至2021年的54年间，澳大利亚人的预期寿命增加了多达14年。





这意味着，男性的平均预期寿命延长了13.7年，达到了81.3岁；而女性的平均预期寿命延长了11.2年，达到了85.4岁。





然而，原住民和托雷斯海峡岛民的预期寿命比非澳大利亚原住民要少10年左右。



Over a 54-year time period, life expectancy increased by up to 14 years for Australians, although the life span is reduced by around 10 years for Aboriginal and Torres Strait Islanders. Credit: Australian Bureau of Statistics data 人口老龄化也可以从数据中观察到，与1971年相比，2022年澳大利亚80岁及以上的人口增加了六倍。虽然达到100岁仍然相对较少，但这种情况正变得越来越普遍。





朱克斯说：“百岁寿星人数大幅增加。在2021年，有2247名澳大利亚人活到了100岁。但只有31人活到了110岁。”





澳大利亚的平均预期寿命为83.2岁，在经合组织的38个成员国中排名第五。



Australia ranks ahead of Scandinavian countries, but behind Japan when it comes to life expectancy. Credit: OECD/AIHW data

长寿和健康生活的秘诀是什么？

科林热爱摄影，在二战期间，他在军队服役时，用他香烟配给换取了摄影设备。他因此得以记录下那段时期，其中一些照片在堪培拉的澳大利亚战争纪念馆展出。





科林参加过北婆罗洲战役，这是盟军在战争中的最后一次大规模行动，也是澳大利亚历史上规模最大的海上行动。





在军队服役近2000天后，他被授予Australian Efficiency Medal这一勋章。



Colin Wagener sitting in an army jeep during the Battle of North Borneo operation in which Australian troops used land, air and sea resources on the island of Labuan in 1945. Credit: Colin Wagener 在婆罗洲还关押了一些澳大利亚战俘。那是一个黑暗时期，科林将他的勋章锁在了柜子里长达65年。





他说：“当我退伍后，我不想再提起那段时期了。”





直到他收到自己曾就读的学校邀请参加澳新军团日（Anzac Day）纪念仪式时，他才重新考虑佩戴该勋章。





他说：“我收到学校的信息，邀请我参加澳新军团日纪念仪式，并问我是否愿意出席并佩戴我的勋章。65年后，我第一次佩戴了我的勋章。”





经历过20世纪30年代大萧条的科林说，他不知道自己为何会有如此积极的态度，这种态度伴随着他的一生。





他说：“我期待每一天。我必须说，每一天对我来说都是一份额外的礼物，不是吗？”





新南威尔士大学的心理学教授卡林·安斯蒂（Kaarin Anste）表示，社交联系是研究中的一个重要因素。





她说：“最近几年发布的一项系统性回顾显示，孤独对公共健康的影响比肥胖更大。从健康的角度来看，孤独被证明会增加患慢性病的风险，它还会增加患脑退化症的风险。”





“社交联系意味着拥有丰富的社交网络和社会支持。”



READ MORE 基因、生活习惯或生物植入：长寿的秘诀是什么？

遗传因素还是环境影响?

新南威尔士大学的神经精神病学教授佩尔明德 · 萨奇德夫（Perminder Sachdev）对澳大利亚的百岁老人进行研究。他表示，活到100岁，基因是因素之一，但环境因素也在发挥着作用。





他说：“无论是活到70岁、80岁还是85岁，基因影响的比例大约是20%至35%。但无论是活到100岁或110岁，基因影响的比例更高——可能高达40%。”





“因此，这意味着60%影响因素是环境和生活方式。这也是我们目前应该关注的地方。”





他说，研究人员使用“健康寿命”这个概念，来衡量晚年的健康老龄化。





他说：“那些超过100岁的人也有很长的健康寿命（不仅仅是寿命）。这也是我们研究中观察到的情况。他们在晚年时保持良好的健康状态——一直到80岁和90岁。”





“其中一些人逃过了高血压、糖尿病等慢性疾病的困扰，而大部分人口在随着年龄增长时会受到这些疾病的影响。”



“百岁以上老人俱乐部”的成员不断增加

苏珊·沃克（Suzanne Walker）是“百岁以上老人俱乐部（ the 100+ Club）”的协调员，该俱乐部是澳大利亚各地百岁以上老人的社交俱乐部。30年前，当时一位老年护理机构的老年居民表达了一个生日愿望，希望能与年龄相仿的人共进午餐。





苏珊说，百岁老人是智慧和生活经验的宝库。





“这些人在不同时代的经历，以及他们对现今世界的反思，会引发人们的思考。”



Gladys Cavanagh (101), Milla Brassington (101) and Elizabeth Jordan (105) enjoy a cup of tea together at a gathering in Brisbane to mark 30 years of the 100+ Club. In 2016, the club set a Guinness World Record for the largest gathering of centenarians - 45. Today, the group has 122 members. Source: Supplied / The 100+ Club 斯坦利·弗莱尔（Stanley Fryer）是“百岁以上老人俱乐部”的成员，他在6月1日迎来了100岁生日。





作为昆州一家养老院的居民，弗莱尔并不觉得自己已经100岁。





他说：“我感觉很好。我有一些健康问题需要检查，但基本上我感觉非常好。”





他表示，在与伴侣共度的时光里，他从音乐和唱歌中获得了很多乐趣。





简单生活，不要吸烟，适度饮酒。”



Stanley Fryer says having reached the milestone of 100 doesn't feel especially different. "I don't have any periods of depression, I am quite happy," he said, adding that the environment and social activities are a big part of that. Source: Supplied / Carinity/Michael Leadbetter 弗莱尔曾是教授新移民语言的英语教师，后来参军担任医疗护理员，并接受过皇家澳大利亚空军的炸弹瞄准员的训练。





他说：“作为一名医疗护理员，我曾乘坐火车从布里斯班前往汤斯维尔，在那里我们接载了新几内亚战役中的轻伤员，并将他们送往布里斯班或者图文巴的医院。”





电影制作人约翰·温特（John Winter）一直在收集百岁老人的故事，包括通过众包方式。这是他的“百岁老人项目”的一部分。





在过去的18个月中，该项目一直运行和发展。目前已经收集到了22个故事，并在不断增加。





温特说：“这些故事展示了强大的多样性，从原住民长老百岁老人韦斯·马恩（Uncle Wes Marne）到出生于各个国家的百岁老人。”





“这符合预期，因为100年前澳大利亚的人口不到600万。许多百岁老人都是移民，对此，我们也在关注他们在来到澳大利亚之前的故事和生活。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



